Število smrtnih žrtev sobotne eksplozije v pristanišču Šahid Radžai na jugu Irana je naraslo na 65, so danes sporočile regionalne oblasti. Iranski notranji minister Eskandar Momeni je dejal, da so eksplozijo povzročile "pomanjkljivosti, vključno z neupoštevanjem varnostnih ukrepov in malomarnostjo".

"Število smrtnih žrtev tega grozljivega incidenta v pristanišču Šahid Radžai je naraslo na 65," je povedal guverner province Hormozgan Mohamad Ašuri. Dodal je, da požara, ki je izbruhnil po eksploziji, še niso povsem pogasili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah iranskih medijev je bilo v eksploziji ranjenih več kot tisoč ljudi. Trenutno jih je v bolnišnicah 120, je danes sporočil minister Momeni. Pri tem je poudaril, da so "identificirali krivce", in dodal, da so eksplozijo povzročile "pomanjkljivosti, vključno z neupoštevanjem varnostnih ukrepov in malomarnostjo".

Požara, ki ga je povzročila eksplozija, še vedno niso pogasili. Foto: Reuters

Vzroki za eksplozijo še niso znani

Prizorišče eksplozije, ki je povzročila obsežno gmotno škodo, je v nedeljo med drugim obiskal iranski predsednik Masud Pezeškian. Po njegovem obisku pa je iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej odredil temeljito preiskavo vzrokov eksplozije, ki za zdaj še niso znani.

Po nekaterih navedbah bi lahko eksplodiral natrijev perklorat, ki je glavna sestavina trdega goriva za rakete.