V živo: Slovenci odpirajo domače SP!

Slovenska odbojkarska reprezentanca v Stožicah pravkar igra prvo tekmo jubilejnega 20. svetovnega prvenstva, ki ga gosti skupaj s Poljsko. Slovenci so v dvoboju z afriško izbrano vrsto izraziti favoriti. Prvenstvo so dopoldan odprli Brazilci in Kubanci, po triurnem maratonu in preobratu so slavili Brazilci (3:2). V slovenski skupini D so Francozi s 3:0 premagali Nemce, Američani pa v Katovicah s 3:0 Mehičane.

Skupina D (Ljubljana, Stožice) Slovenija : Kamerun 0:0* (15:14, -:-, -:-)



*tekma se je začela ob 20.30

Začelo se je 20. svetovno prvenstvo, ki ga bosta do 11. septembra skupaj gostili Slovenija (Ljubljana) in Poljska (Katovice, Glivice). Slovenska izbrana vrsta, za katero je to drugo SP, pravkar iga uvodno tekmo, njen nasprotnik je na papirju najlažji tekmec v skupini Kamerun.

Afriški podprvaki na svetovnih prvenstvih tekmujejo petič, četrtič zapored. Od letošnjega leta jih vodi Guy-Roger Nanga, ki je bil na svetovnem prvenstvu leta 2018 še pomočnik Blaisu Mayamu Re Niofu. Del priprav na svetovno prvenstvo so opravili v Mariboru, kjer so igrali tudi pripravljalno tekmo s tamkajšnjim OK Merkur Mariborom in zmagali s 3:2. Zadnji prijateljski obračun so v sredo odigrali v Ljubljani, pomerili so se s Katarjem in po izenačeni igri na koncu izgubili.

Slovenija in Kamerun se na uradnih tekmah do zdaj še nista srečala, vloga favoritov je na strani Slovencev. Ti poudarjajo, da najnižje rangirane ekipe na tem SP (28.) ne podcenjujejo in da bodo v tekmo vstopili z vso resnostjo.

Svetovno prvenstvo v Stožicah odpirata Brazilija in Kuba. Foto: FIVB

Kuba povedla z 2:0, a ...

Svetovno prvenstvo se je začelo v skupini B, kjer so trikratni svetovni prvaki (v letih 2002, 2006, 2010) Brazilci po preobratu ugnali Kubance. Ti so povedli z 2:0 v nizih, nato pa so Brazilci po skoraj triurnem maratonu vpisali prvo zmago.

Na drugi tekmi skupine , ko se bosta za zmago udarila Japonska in edini debitant na SP Katar.

Francozi in Nemci začeli boje v slovenski skupini

Danes popoldne se je prvenstvo začelo tudi v slovenski skupini D. Olimpijski prvaki in zmagovalci letošnje lige narodov Francozi, ki so v najožjem krogu favoritov za odličja, so s 3:0 v nizih odpravili Nemce. Ti so v drugem nizu vodili s 23:16, a so galski petelini priredili preobrat in ga dobili z 28:26, tudi v tretjem so Nemci v zaključku vodili, a jim so bili olimpijski prvaki na koncu bolj zbrani in ga tudi tega dobili na razliko (26:24).

Popoldne bo na sporedu tudi prvi dvoboj v Katovicah, kjer se bodo srečali Američani in Mehičani.

Svetovni prvaki najprej proti Bolgarom

Istočasno bo na delu še druga gostiteljica, Poljska, ki lovi tretji zaporedni naslov, ki se bo zoperstavila Bolgariji.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in v četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje rangirani reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.