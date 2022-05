Slovenski reprezentant postal član enega najboljših klubov na svetu

Dolgoletni podajalec naše izbrane vrste Gregor Ropret je v pravkar zaključeni sezoni uspešno igral za francoski Cambrai, neopažene pa niso ostale predvsem njegove izjemne reprezentančne predstave v lanski Ligi narodov in na evropskem prvenstvu, ki so prepričale vodstvo Perugi, sporočajo iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"Ko je prišla ponudba iz Perugie, nisem veliko razmišljal, saj je šlo za ponudbo trenutno ene najboljših ekip na svetu. Sestavljena je z enim samim ciljem – zmagati v vseh tekmovanjih, v katerih nastopa, torej v italijanskem prvenstvu, pokalu in superpokalu ter v evropski ligi prvakov in na klubskem svetovnem prvenstvu. V prihodnji sezoni nas čaka ogromno tekem in ogromno priložnosti za zmagovanje. To je zame in za vse nas velik motiv in vsega tega se že zares veselim," je dejal Ropret.

"Na meni je, da se dokazujem iz treninga v trening in si izborim svoje priložnosti"

"Ko je prišla ponudba iz Perugie, nisem veliko razmišljal, saj je šlo za ponudbo trenutno ene najboljših ekip na svetu." Foto: Vid Ponikvar V Perugii vloga prvega podajalca sicer pripada Simoneju Gianelliju, a bo tudi za Ropreta priložnosti za dokazovanje več kot dovolj: "Res je, da je Simone v prvem planu, saj je v tem trenutku najboljši ali eden najboljših podajalcev na svetu. Vendar pa so v klubu izrazili jasno namero, da si želijo še enega vrhunskega in izkušenega podajalca, ki ga bo lahko razbremenil. Tekem bo ogromno, prav tako tudi potovanj in vsega, kar je povezanega s tako intenzivnim koledarjem. Tveganje za poškodbe je veliko in igralni čas bo treba razporediti. Na meni je, da se dokazujem od treninga do trening in si izborim priložnosti. Prepričan sem, da jih ne bo malo. Ob tem je bila ponudba Perugie zares dobra, z družino bomo blizu doma, kar sta bila le še dodatna razloga, da sem jo sprejel. Zares sem vesel, da se nam je uspelo dogovoriti."

Triintridesetletni Ropret je kariero začel pri Brezovici, nato je igral za Calcit Volley in ACH Volley Ljubljana, v sezoni 2014/15 pa se je prvič preizkusil v tujini, in sicer v vrstah avstrijskega Hypo Tirola iz Innsbrucka. Zatem je odšel v Turčijo, Italijo in na Češko, v sezonah 2018/19 in 2019/20 je branil barve francoskega Nantesa, potem pa smo ga eno sezono spet spremljali v slovenskem prvenstvu, v katerem je branil barve ACH Volleyja Ljubljana. Po letošnji sezoni pri francoskem Cambraiju se Ropret vrača v Italijo, kjer je leta 2016 že igral za Molfetto.

