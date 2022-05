Mariborčani v novo sezono z mladima močema

Mariborčani so se okrepili z dvema mladima močema. Foto: OK Merkur Maribor

16-letni podajalec Nejc Najdič se iz mlajših kategorij OK Merkur Maribor seli v prvo člansko ekipo. Sin nekdanjega odličnega odbojkarja Bruna Najdiča ter brat nekdanje igralke Nove KBM Branika in reprezentantkee Sare Najdič je član reprezentance do 17 let, ki je letos med drugim osvojila naslov evropskega prvaka, dve leti zaporedoma pokal Mevze. Najdič je tudi član reprezentance do 20 let.

Bloker Miha Fink je nova okrepitev na mestu blokerja. 18-letni in 200 centimetrov visoki slovenski mladinski reprezentant je do zdaj igral za OK Fužinar Sij Metal Ravne in z njim v sezoni 2019/20 osvojil naslov mladinskega prvaka Slovenije, kot član kadetske in pozneje mladinske reprezentance, ki je igrala v ligi Mevza, pa je bil izbran za najboljšega blokerja.

"Miha Fink igra na položaju blokerja in je mladinski reprezentant. Prihaja iz novega prvoligaša OK Fužinar iz Raven na Koroškem in zelo smo veseli, da se je Miha odločil (enako kot lani Janž Janez Kržič, op. p.) za prihod v Maribor. Je igralec, ki ima veliko željo za napredek in delo ter postati eden najboljših na svojem položaju. Prav tako smo zelo veseli, da imamo iz domače šole Nejca Najdiča, ki je eden najboljši mladih podajalcev v Evropi in se bo v novi sezoni priključil k prvi ekipi. Verjamem, da bo s trdim delom v najkrajšem času prišel do nosilca igre v OK Merkur Mariboru in članske reprezentance," je za uradno spletno stran kluba dejal trener Sebastijan Škorc.