Videčnik ostaja med oranžnimi zmaji, Pernuš se seli

Slovenski reprezentant in dolgoletni član ACH Volleyja Ljubljana Matic Videčnik je s klubom iz Ljubljane podaljšal sodelovanje in tako ostaja v gnezdu aktualnih državnih in pokalnih prvakov. Od teh pa se poslavlja podajalec Gregor Pernuš, ki bo v prihodnji sezoni igral za OK Merkur Maribor.

Matic Videčnik je k ACH Volleyju prestopil leta 2017, kjer bo igral tudi v prihodnje. "Izjemno sem vesel, da ostajam v Ljubljani, sploh po tako odlični sezoni, kot smo jo imeli letos. Naslednjo sezono štartamo z enakimi cilji in zagnanostjo. V klubu je prišlo do nekaterih sprememb, vendar jedro ekipe ostaja enako lanskemu, kar je prednost, saj smo postali pravi prijatelji tudi ob igrišču in delujemo izjemno homogeno. Čas je, da naredimo rezultatski korak naprej tudi v Ligi prvakov, kjer imamo svoje načrte," ob podaljšanju sodelovanja pravi 203 centimetre visoki srednji bloker.

Videčnik je tudi član slovenske moške reprezentance, s katero se je že dvakrat razveselil srebrne medalje na evropskem prvenstvu (v letih 2019 in 2021), nanj pa računa tudi novi strateg slovenskih odbojkarjev Mark Lebedew.

Pernuš se seli na Štajersko

Od državnih in pokalnih prvakov pa se poslavlja Gregor Pernuš, ki bo svojo priložnost iskal pri OK Merkur Maribor. "OK Merkur Maribor je klub, ki stremi k najvišjim ciljem, in zadovoljen sem, da prihajam v kolektiv, v katerem sta trdo delo in motiviranost prioriteti. Kljub temu, da klub zapuščajo nekateri nosilci igre, sem prepričan, da nam bo uspelo sestaviti ekipo, ki bo konkurenčna za prva tri mesta, in da se bomo na koncu borili za naslove v državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije," se nadeja 22-letni in 198 centimetrov visoki podajalec.