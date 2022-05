Mariborčani z novima liberoma, Salonit z danskim reprezentantom

Mariborčani so morali poiskati nova libera. Foto: OK Merkur Maribor

Slovenske odbojkarske ekipe so začele sestavljati ekipe za naslednjo sezono. Iz OK Merkur Maribor so sporočili, da klub zapuščata libera Alan Košenina (novi klub) in Aljaž Herman (konec kariere), ki ju bosta zamenjala Žiga Kumer in Jaka Jevšnik.

"V novi sezoni bomo imeli spremenjeno ekipo in po odhodu Košenine v drugo sredino in Hermana, ki končuje z aktivnim igranjem, smo morali poiskati zamenjavi na mestu libera. Zelo smo zadovoljni, da nam je uspelo pripeljati enega najboljših mladih Slovencev, ki je že igral za Črnuče, ACH Volley, Hišo na kolesih Triglav in bil v zadnji sezoni eden najboljših igralcev na sprejemu. Žiga Kumer, ki je zelo pozitiven, delaven igralec, bo za našo ekipo velik doprinos. Zraven Žige pa prihaja še Jaka Jevšnik, ki je v lanski sezoni igral za OK Kostanjevico na Krki. Zahvaljujemo se njegovemu klubu, da je Jaki in nam ugodil s prestopom. Jaka je igral na mestu podajalca, pri nas pa bo igral na mestu libera, saj igralca s takšno borbo v obrambi in občutkom že dolgo nismo videli. S podpisom obeh pogodb smo zelo zadovoljni," je v klubski mikrofon dejal glavni trener Sebastijan Škorc.

V Salonit prihaja Hesselholt

V vrste Salonita Anhovo pa prihaja 21-letni danski reprezentant Joachim Hesselholt. Dva metra in štiri centimetre visoki odbojkar je bil lani izbran za najboljšega centralnega blokerja v danski ligi. V njej je zadnji dve igral za ekipo Marienlyst-Fortune.