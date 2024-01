Za uvod slovensko-slovaška obračuna

Kamničani so na štirih tekmah štirikrat zmagali, oddali so le en niz.

Od torka do četrtka bodo potekali tretji turnirji srednjeevropske odbojkarske lige. Oba slovenska predstavnika Calcit Volley in OK Merkur Maribor, ki sta po štirih tekmah pri štirih zmagah in 12 točkah, bosta igrala v slovaškem Komarnu. Kamničani se bodo za uvod pomerili z gostiteljem Rieker Komarno, Mariborčani pa z drugim slovaškim tekmecem Spartak Myjava. Slovenski ekipi si bosta nasproti stali v četrtek.