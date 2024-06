Slovenske odbojkarje od novega velikega tekmovanja v domačih Stožicah loči še dober dan. Pred torkovo tekmo lige narodov z Argentino (20.30) upajo na čim bolj množično podporo s tribun in se nadejajo nove zmage. "Predvsem bo zelo pomemben servis, to, da jih odmaknemo od mreže, saj imajo zelo dober sprejem. Proti njim je zahtevno igrati, saj imajo dober side-out," je pred dvobojem z južnoameriško zasedbo opozoril kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut. Cilj Slovencev je jasen, štiri tekme – štiri zmage.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v petih letih gostila še eno veliko tekmovanje. Potem ko je bila leta 2019 sogostiteljica evropskega prvenstva, na katerem je osvojila srebrno odličje, leta 2022 pa tik pred zdajci sprejela še soorganizacijski izziv svetovnega prvenstva, na katerem je na koncu s četrtim mestom vpisala nov zgodovinski mejnik, bo od torka do nedelje gostila še eno veliko tekmovanje.

Tretji turnir rednega dela lige narodov, v sklopu katerega se bodo delile še zadnje vstopnice za olimpijske igre. Ta bo pomemben tako z vidika izločilnih bojev lige narodov na zaključnem turnirju osmerice konec junija na Poljskem, predvsem pa za svetovno lestvico, ki bo podlaga za razdelitev po skupinah na olimpijskih igrah v Parizu.

V Ljubljani se bodo ob Slovencih za zmage potegovali še Argentinci, Kubanci, Italijani, Srbi, Poljaki, Bolgari in Turki. Zasedba Gheorgheja Cretuja je po dveh turnirjih lige narodov pri sedmih zmagah in zgolj enem porazu, tako da bo domač turnir začela z drugega mesta, pred njo je le aktualna svetovna prvakinja Italija, ki v Stožicah ne bo zaigrala v popolni zasedbi.

Cretu bo imel na obračunu z Argetino na voljo celotno zasedbo s prvih dveh turnirjev v Antalyji in Fukuoki, z izjemo podajalca Dejana Vinčića, ki ima težave z mečno mišico in bo treniral po prilagojenem programu. Zamenjal ga bo Uroš Planinšič. Slovenski zasedbi se je po poškodbi pridružil še Rok Možič.

Slovenci in Argentinci so se zadnjič srečali v lanski Ligi narodov, zmage s 3:1 pa so se veselili Slovenci.

Ob zadnjem srečanju so s 3:1 slavili Slovenci. Foto: Volleyballworld

Klemen Čebulj pred turnirjem v Stožicah (Video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Hud boj za OI Italijani in Slovenci so si prek lige narodov in svetovne lestvice matematično zagotovili vozovnico za OI, obeta se še hud boj za preostali evropski vstopnici. Foto: VolleyballWorld Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je bilo tako še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. Italijani (369,30 točke) in Slovenci (335,03) so si matematično že zagotovili olimpijske igre, a bo to po pisanju STA uradno, če bodo proti Argentini osvojili en niz. Tudi sicer bodo pri FIVB potnike na OI sporočilo po koncu obeh turnirjev. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci (302,36), sledijo Srbi (251,55) in Kubanci (250,64), ki so trenutno na napačni strani lestvice. Med slednjima se v Ljubljani obeta hud boj za Pariz. Stanje na svetovni lestvici

Urnaut: Zelo pomemben bo servis

Uvodni tekmec Slovencev bodo v torek ob 20.30 Argentinci, ki so na dobri poti na olimpijske igre. Ti so s štirimi zmagami in štirimi porazi trenutno na devetem mestu letošnje lige narodov.

Tine Urnaut pred dvobojem z Argentino opozarja na pomembnost dobrega slovenskega servisa. Foto: Bor Slana/STA

"Predvsem bo zelo pomemben servis, to, da jih odmaknemo od mreže, saj imajo zelo dober sprejem. Proti njim je zahtevno igrati, saj imajo dober side-out. Mi moramo iti tekmo po tekmo, to je najpomembnejša stvar. Nima smisla razmišljati preveč vnaprej. Naredili bomo vse, da vsako tekmo poskusimo zmagati, dobiti čim več točk, potem pa bomo videli, kako dobra bo naša igra in kje bomo na koncu končali. Je pa želja, da vedno končamo najvišje mogoče," je pred uvodno tekmo v Stožicah za krovno domačo zvezo dejal kapetan Tine Urnaut.

Kovačič: To mora biti naša prioriteta

Na podobno nevarnost Argentine je opozoril tudi libero Jani Kovačič, ki upa na štiri zmage z rojaki. "Proti Argentini bo treba pritiskati na servisu, saj imajo dobre sprejemalce in enega najboljših podajalcev na svetu De Cecca. Servis mora biti prioriteta, treba bo s servisom celotno tekmo pritiskati na njih, tudi na račun kakšne napake. To mora biti naša prioriteta na tej tekmi. Potem pa igrati, kot smo na prejšnjih tekmah. Zagotovo je prvi cilji, da zmagamo vse štiri tekme, da smo na koncu prvi pred play-offom. Italijani pridejo z drugo postavo, tako da nam bo morda še malo lažje, kot smo pred tem mislili. To je vse voda na naš mlin, a ne smemo pozabiti, da si vse ekipe tukaj želijo zmagati. Tako Kuba kot Srbija, ki se borita za zadnji vstopnici za olimpijske igre, bosta igrali na sto odstotkov. Mi upamo na najboljše, da bi imeli posledično potencialno lažjega nasprotnika v četrtfinalu lige narodov in naprej."

Tonček Štern pred začetkom dogajanja v Stožicah pravi, da se morajo osredotočati predvsem na lastno igro. Foto: VolleyballWorld

Štern: Misliti moramo predvsem nase

Korektor Tonček Štern, ki po dveh turnirjih prevladuje v več posamičnih statističnih kategorijah, pa je ob tem dodal, da se raje kot na tekmece osredotočajo nase. Tako kot celotna reprezentanca tudi on upa na čim glasnejšo in čim bolj množično podporo s tribun.

"Utrujenost je mimo, zdaj smo stoodstotno pripravljeni na naš turnir. Argentince poznamo iz prejšnjih let, mislim, da velikih skrivnosti ni. Mi moramo bolj ali manj gledati na svojo igro, da odpravimo kakšne napake s prvih dveh turnirjev in da sploh lahke žoge odigramo čim boljše. Vsi vemo, kaj nam dajo Stožice, da je v tej dvorani fenomenalno igrati. Ko vstopiš na domač parket v Stožice, pred domače navijače, ti to avtomatsko da še dodatno energijo, da ti še dodatnih nekaj odstotkov zraven, kar dela razliko. Mislim, da smo se vrnili v res odlični formi, pripravljeni na naslednje zmage," pa je v izjavi za OZS dodal Štern.

Pred torkovim obračunom Slovenije in Argentine (20.30) se bosta v Stožicah pomerili Turčija in Bolgarija.

Najboljših osem reprezentanc lige narodov bo konec meseca sodelovalo na zaključnem turnirju v Lodžu.

Lestvica lige narodov

Reprezentanca Slovenije na pripravah na tretji turnir lige narodov Podajalci: Gregor Ropret, Dejan Vinčić, Uroš Planinšič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman