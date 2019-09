Slovenci, pozor: Če se razigra, nas lahko premaga sam! #video

Poljaki nad Slovence z lebdečim servisom

Veliko pomanjkljivosti svetovnih prvakov ni našel, še več, njegove besede so nam še bolj odprle oči, kako težko bo nocoj slovenskim odbojkarjem. "Ekipa Poljske je zelo homogena, fizično močna, tehnično dovršena, s številnimi superzvezdniki. Vodi jih racionalen trener, ki bolj kot na igro na silo stavi na taktičen načrt in majhno število napak. Naši sprejemalci bodo na preizkušnji sprejema "float" (op. p. lebdečega) servisa z malo napakami ter skok servisa Kubanca Wilfreda Leona, ki lahko s svojimi bombami vsak niz naredi ključno razliko. Imajo dva odlična podajalca ter na sredini najboljšega srednjega blokerja na svetu – Piotra Nowakowskega," je uvodoma povedal nekdanji slovenski reprezentant, ki je bil del tiste reprezentance leta 2001, ko se je Slovenija senzacionalno prvič uvrstila na evropsko prvenstvo. To je bilo takrat še toliko težje, saj je na glavnem turnirju EP nastopalo le 12 najboljših evropskih ekip.

Bogdan Kotnik se je pred dvema sezonama na lastne oči prepričal, kaj Poljakom pomeni odbojka. Foto: Osebni arhiv Bogdana Kotnika

Zmagala bo ekipa, ki bo naredila manj napak

Zdaj 41-letni Korošec meni, da bo zmagala tista ekipa, ki bo naredila manj napak. Znano je, to vedo tudi naši odbojkarji, da jih Poljaki zelo redko, zato Kotnik svetuje: "Morali bomo biti zelo potrpežljivi, saj se obeta tekma točko po točko, zmagala pa bo ekipa, ki bo na težke žoge delala manj napak, odigrala od nasprotnikovega bloka, se zaščitila in si priborila boljšo pozicijo za še en napad."

Novopečeni Rus poskrbel, da se ne pogreša MVP

"Imajo nenormalno fizično močnega korektorja Muzaja, ki ga bomo morali na začetku vzeti pod nadzor. Če se razigra, nas lahko sam premaga." Foto: Vid Ponikvar Poljaki, ki so v preteklem letu ubranili naslov svetovnih prvakov, so na to prvenstvo prišli brez najkoristnejšega igralca zadnjega SP, Bartozsa Kureka, a se jim to veliko ne pozna. Povsem enakovredno ga je zamenjal mlajši 25-letni Macijej Muzaj, ki ima ob 208 centimetrih dosežno višino udarca kar 360 centimetrov. Ob takem udarcu ni bloka, ki bi to zaustavil. "Imajo nenormalno fizično močnega korektorja Muzaja, ki ga bomo morali na začetku vzeti pod nadzor. Če se razigra, nas lahko sam premaga, saj ima neverjetno dosežno višino. Zdi se mi, da so ravno na korektorskem mestu trenutno veliko boljši od nas," je zdaj že nekdanjega člana Onico iz Varšave pohvalil nekdanji trener Gdanska, saj bo novo klubsko sezono igral v Rusiji pri Gazprom Surgut.

Zanj je Urnaut najboljši

A tudi Slovenci imajo svoja orožja, trdi, predvsem ga navdušuje kapetan Tine Urnaut, ki je na zadnjem treningu tarnal. Povprašali smo ga, kaj ga boli, in nam je odvrnil, da bi bilo lažje, če bi naštel, kaj ga ne boli. Seveda se je ob tem nasmejal, a tudi, če se ne bi, verjamemo, da bo stisnil zobe in ponovno pustil srce na igrišču. "Imamo Urnauta, ki je tehnično najboljši igralec na svetu. Urnaut bo naredil svoje in bo brez dvoma konkurenčen poljskemu kapetanu Kubiaku, vprašanje pa je, če je Čebulj enakovreden Leonu. To bo morda ključno in še posebej zanimivo," meni naš sogovornik.

Ne vzdušje, pač pa nekaj drugega

Kotnik meni, da je celotna Poljska sestavljena iz igralcev najvišjega nivoja, ki so vajeni težkih tekem pred veliko množico, zato v sami publiki ne vidi velike prednosti, je pa našel nekaj drugega.

Dvoboj pred nabito polnimi Stožicami se bo začel ob 20.30. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Obeta se zanimiv obračun odbojke, ki bo drugačen od tekme z Rusijo. Bo bolj tehnična in morda še bolj napeta. Prednost Slovenije je to, da bo na tem prvenstvu igrala že četrto zelo težko tekmo, Poljaki pa so se do polfinala sprehodili skozi tekme z na papirju lažjimi nasprotniki in bo za njih to prva resna tekma tega EP. Obeta se zanimiva tekma med vročo Slovenijo in svetovno prvakinjo Poljsko, ki bo zadovoljna le z zlatim odličjem."

Morda jim tudi teža zlata na ramenih pred nabito polnimi Stožicami ne bo ravno v pomoč. Bomo videli. Gremo, Slovenci!

