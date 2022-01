Slovenci ostajajo v družbi najboljših

FIVB je v letu 2020 predstavila nov format svetovne lestvice, na kateri je 220 reprezentanc in ki se v času tekmovanj nenehno spreminja, tako da je za reprezentance pomembna prav vsaka odigrana tekma. Slovenski odbojkarji so si v letu 2021 prvič zagotovili preboj med elitno deseterico in so trenutno na 8. mestu, z enakim številom točk kot ZDA mesto pred njimi, najvišje pa so bili junija lani, ko so zasedali 3. mesto. Prva je trenutno Brazilija pred Poljsko in Rusijo, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Ženske na 29. mestu

Tudi na najnovejši lestvici FIVB za ženske najdemo 220 reprezentanc, vrh krojijo Američanke, Brazilke in Kitajke. Slovenske odbojkarice so pridobile eno mesto in so trenutno na 29. mestu. Ob predstavitvi novega formata lestvic so naša dekleta zasedala 37. mesto.

Ženska reprezentanca je 29. Foto: CEV

Skok mladih reprezentanc

Slovenija je močno napredovala na lestvicah mladih reprezentanc. V razvrstitvi do 21. leta za moške je naša izbrana vrsta uvrščena na 25. mesto med 130 reprezentancami, v primerjavi s prejšnjo lestvico so fantje pridobili kar 23 mest. Dekleta do 20. leta starosti so bila v razvrstitvi sprva na 50. mestu med 123 reprezentancami, zdaj pa reprezentanco najdemo na 21. mestu.

Na lestvici do 19 let za fante je slovenska vrsta prav tako precej pridobila. Z 48. mesta med 129 reprezentancami se je povzpela na 24. mesto, na lestvici deklet do 18 let pa so se mlade slovenske odbojkarice s 33. mesta med 119 reprezentancami prebile na 21. mesto.

Na lestvici odbojke na mivki sta najvišje uvrščeni slovenski prvakinji Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki zasedata 51. mesto, naš najuspešnejši par v moški konkurenci, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, pa je na 72. mestu.