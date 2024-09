Saša Planinšec, ki je kariero začela v mariborski Novi KBM Branik, je v tujino prvič odšla pred sezono 2017/18, ko se je za sodelovanje dogovorila z nemškim prvoligašem Dresdnerjem SC, za katerega bosta v sezoni 2024/25 igrali kar dve naši reprezentantki, Lorena Lorber Fijok in Eva Zatković.

Srednja blokerka je sezono 2019/20 odprla pri kitajskem prvoligašu Zhejiang Jiaxing Xitang Ancient Town in jo zaključila pri turškem Aydinu Belediyesporu, od koder je odšla v Galatasaray HDI Sigorta. V nadaljevanju kariere se je spet priključila zasedbi Aydina, v zadnji sezoni pa je zopet igrala na Kitajskem, in sicer za ekipo Jiangxi Shangrao Aofei.

V poljskem prvenstvu bomo izkušeno srednjo blokerjo, ki se novega izziva že veseli, spremljali prvič: "Zelo sem vesela, da bom igrala za klub s takšno tradicijo in ugledom. Zame bo to prva izkušnja na Poljskem, a sem doslej o sami ligi, klubu in navijačih slišala veliko dobrih stvari. Komaj že čakam, da se sezona začne in upam, da nam bo uspelo doseči visoko zastavljene cilje."

PGE Grot Budowlani Lodž čakajo nastopi v poljskem prvenstvu in pokalnem tekmovanju, zasedbo pa bo nastopila tudi v elitnem evropskem klubskem tekmovanju.

Ob Planinščevi bodo na Poljskem v sezoni 2024/25 nastopali še trije reprezentanti, Klemen Čebulj, Gregor Ropret in Žiga Štern.