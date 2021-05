Giuliani bo dobil prve tekmovalne odgovore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le še nekaj dni loči slovensko odbojkarsko reprezentanco od premiernega nastopa v elitni ligi narodov v Riminiju. Pred tem bo doma opravila štiri pripravljalne tekme, po dve z Bolgarijo in s Srbijo. Danes bo slovenska A reprezentanca igrala z A reprezentanco Bolgarije, slovenska B ekipa pa z moštvom B Srbije.

Obračuna z Bolgari in Srbi bosta za slovenske odbojkarje edini test pripravljenosti pred uvodnimi tremi tekmami, ki jih bodo varovanci Alberta Giulianija odigrali v Ligi narodov, ko se bodo 28., 29. in 30. maja pomerili s Srbijo, Italijo in Poljsko.

Selektorji vseh treh reprezentanc, ki se bodo med seboj srečale v dvorani v Stožicah, so se z željo, da na tekmah preizkusijo čim več igralcev, odločili, da bodo turnir odigrali z dvema ekipama. Reprezentance bodo tako razdeljene na zasedbo A in zasedbo B, v vsaki je lahko največ 14 igralcev (reprezentance bodo ligo narodov lahko odigrale z več kot 14 odbojkarji). Zasedbi bosta med seboj odigrali po tri nize in ločeno nabirali točke, vsak osvojen niz bo posamezni reprezentanci prinesel po eno točko. Zmagovalka turnirja bo reprezentanca z največ zbranimi točkami.