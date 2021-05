ACH Volley postavlja kamenčke v kadrovski mozaik

Prav tako bo svoje delo na položaju fizioterapevta nadaljeval Jure Ivartnik. V Ljubljano se vrača tudi Samo Korošec, ki bo opravljal funkcijo kondicijskega trenerja, so sporočili iz kluba.

"Veseli me, da ostajam del največjega odbojkarskega kolektiva v Sloveniji, kjer je organizacija na zelo visoki ravni. V vlogi pomočnika bom tako ostal v stiku z vrhunsko odbojko, za kar sem dodatno hvaležen klubu ACH," je ob podaljšanju sodelovanja povedal 42-letni Satler.

"Fizična priprava odbojkarjev se nikoli ne konča s tekmovalnim koledarjem. Igralci ACH Volley Ljubljana, ki niso člani reprezentance, so že prejeli program vadbe za poletno obdobje. Predpriprava igralcev za priprave v začetku avgusta je ključ do uspešne sezone. Od avgusta do oktobra se bomo ukvarjali s specifično odbojkarsko pripravo. Znotraj tega obdobja se priključijo še preostali reprezentanti, ki jih s pomočjo sistema progresivnega in regresivnega načrtovanja vadbe vključimo v trenažni proces," pa je ob vrnitvi v Ljubljano povedal kondicijski trener Korošec.