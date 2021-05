Dva srbska reprezentanta okrepila ACH Volley

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarski klub ACH Volley pospešeno sestavlja ekipo za naslednjo sezono, v kateri so cilji obdržati primat v srednjeevropskem tekmovanju ter vrnitev na prestol slovenske odbojke, so sporočili iz kluba. Poleg novega stratega Milana Kašića in libera Janija Kovačiča sta se ekipi pridružila srbska reprezentanta Vuk Todorović in Nemanja Mašulović.

Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, sta novopečeni okrepitvi v pretekli sezoni zastopala barve Vojvodine iz Novega Sada, kjer sta igrala ključni vlogi pri osvojitvi naslova državnih prvakov.

Triindvajsetletni Vuk Todorović se kljub mladosti lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka s srbsko reprezentanco v pariškem finalu prav proti izbrani vrsti Slovenije. Vrhunski podajalec bo skupaj z Gregorjem Pernušem tvoril podajalski par.

"V Ljubljano prihajam skupaj z Nemanjo, kar mi zelo veliko pomeni, saj bo to moja prva sezona v tujini. V preteklih dveh letih sva kot soigralca pri Vojvodini odlično sodelovala in postala velika prijatelja tudi izven igrišč. Pričakovanja za naslednjo sezono so velika. Prihajam v najtrofejnejši klub v regiji, zato si želim zmagovati," je za klubsko spletno stran dejal Todorović.

V Ljubljano prihaja tudi 205 centimetrov visoki srbski bloker Nemanja Mašulović. "Počutim se fenomenalno. Zelo sem srečen, da sem postal član tako uspešnega kolektiva, kot je ACH Volley Ljubljana. Da gre za zelo organiziran klub, sem slišal že od reprezentančnih kolegov, ki so nastopali za ta klub. Nadvse me veseli tudi dejstvo, da se gradi močno jedro ekipe," je dejal Mašulović, ki bo skupaj z Maticem Videčnikom in Filipom Rutarjem sestavljal blokerski trio.

Ta čas sta oba igralca na pripravah s srbsko reprezentanco, ki jo konec meseca čaka nastop v ligi narodov.

