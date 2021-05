Chiappini zapušča slovensko klop

Alessandro Chiappini je vodenje izbrane vrste prevzel leta 2017 in z njo pisal zgodovino, saj je na evropskem prvenstvu leta 2019 z dekleti dosegel prvo zmago in se prebil v izločilne boje. Letos pa se je reprezentanci zalomilo že v kvalifikacijah in ravno to je bil razlog za prekinitev sodelovanja.

Predsednik OZS Metod Ropret je ob tem dejal: "Po neuspehu v kvalifikacijah za EuroVolley smo se na Odbojkarski zvezi Slovenije odločili za prekinitev sodelovanja. Alessandro Chiappini je s strokovnim štabom sodeloval pri vrsti velikih uspehov slovenske ženske odbojkarske reprezentance v minulih štirih letih. Vrhunec je zagotovo srebrna medalja s svetovnega prvenstva do 23 let, ki ga je gostila Ljubljana, spregledati pa ne smemo niti uvrstitve na evropsko prvenstvo leta 2019, prve zmage na tem tekmovanju in uvrstitve v osmino finala. Za ves njegov prispevek k razvoju slovenske ženske odbojke se mu zahvaljujemo in mu želimo veliko uspeha pri njegovih naslednjih izzivih."

Rozman takoj postavljen pred nov izziv

Gregor Rozman bo reprezentanco vodil v srebrni evropski ligi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pred reprezentanco so, kljub neuspešnim kvalifikacijam za evropsko prvenstvo, na sporedu že nove tekme. Ekipa se bo v soboto ponovno zbrala v Mariboru, nato pa jo 28. maja v Luksemburgu čaka prvi turnir srebrne evropske lige. Drugi turnir, ki bo potekal med 4. in 6. junijem, bo potekal na domačih tleh v Mariboru, kjer bo teden dni kasneje tudi zaključni turnir tekmovanja. Slovenke v skupini z Avstrijo, Luksemburgom in Izraelom merijo na uvrstitev na finalni turnir, kjer si želijo izboriti napredovanje v zlato evropsko ligo.

Preberite še: