Odbojkarice optimistično v Zenico

Slovenske odbojkarice so kvalifikacije za eurovolley, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom skupaj gostile Srbija, Romunija, Bolgarija in Hrvaška, začele z dvema porazoma in zmago in pred drugim turnirjem, ki se bo 14. maja začel v Zenici, niso v najboljšem položaju, so sporočili iz odbojkarske zveze Slovenije. V svoji kvalifikacijski skupini namreč zasedajo tretje mesto, na EP vodita le prvi dve.

Selektor Chiappini verjame, da se bo Slovenija ponovno uvrstila na EP. Chiappini: "Ne bo lahko, vendar se bomo borili."

V domačem taboru se ne predajajo, selektor Alessandro Chiappini je zadovoljen z delom na zadnjih treningih, prav tako pa meni, da Slovenija v Zenici lahko premaga tako Latvijo kot BiH: "V Zenici se bomo borili. Zavedamo se, da nismo v ravno lahkem položaju, a vemo, da se nam lahko uspe uvrstiti se na EP. Igrali bomo dve ključni tekmi, na katerih moramo biti skoraj popolni. Najprej z Latvijo, nato še z BiH, na zadnji tekmi proti Češki pa si bomo skušali priigrati EP. Seveda, če bo Češka premagala BiH. Zelo pomembno bo, kako bomo začeli turnir in kako bomo odigrali prvo tekmo, ki bi nam prinesla potrebno samozavest in bi bila dokaz, da lahko igramo na visoki ravni."

Selektor dodaja, da bodo skušali popraviti napake s prvega turnirja: "Imamo še vse možnosti, da se uvrstimo na EP in vsi želimo doseči ta pomemben cilj. Na zadnjih treningih so bila dekleta zelo motivirana, videl sem, da želijo popraviti stvari, da so osredotočena na tehnične elemente in da želijo igrati na višji ravni."

Mori: "Vem, da nam lahko uspe."

Tudi kapetanka slovenske vrste Eva Mori se zaveda, da dekletom ne bo lahko, a je prepričana, da je nastop na EP še dosegljiv: "Zelo smo si otežile delo in nismo pričakovale takšnega rezultata. Zdaj nam ne preostane drugega, kot da gremo v Zenico odločene zmagati na vseh treh tekmah. Vem, da nam lahko uspe. V Mariboru smo zdaj štiri dni garali za to. Odhajam s pozitivnimi občutki in upam, da se nazaj vrnemo z vozovnico za EP."

Dodatna težava poškodba Erženove

V Zenico bo odpotovalo 14 odbojkaric, Chiappini pa v tem trenutku še ne ve, ali bo na turnirju lahko računal na korektorico Darjo Eržen, ki si je tik pred koncem tekme s Češko poškodovala prst. Erženova zadnje dni trenira po posebnem programu, stika z žogo praktično ni imela. Prave zamenjave za 23-letno odbojkarico, ki se je na prvem turnirju v Latviji izkazala z dobrimi predstavami, slovenski selektor nima. Že na pripravljalnih tekmah neposredno pred začetkom kvalifikacij se je namreč poškodovala tudi Nika Markovič.

Reprezentanca Slovenije:



Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Darja Eržen (korektorica), Saša Planinšec, Tina Grudina, Mirta Velikonja Grbac, Brina Bračko (srednje blokerke), Monika Potokar, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Lorena Lorber Fijok, Naja Boisa (sprejemalke), Leja Janežič, Anja Mazej (prosti igralki).

