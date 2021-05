Slovenske odbojkarice pot na EP začele s porazom proti BiH

Pomlajena in oslabljena slovenska izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Alessandra Chiappinija se bo v Latviji srečala še z domačo reprezentanco ter Češko. Druga tekma kvalifikacij naše odbojkarice čaka že jutri, ko se bodo pomerile z gostiteljico Latvijo. Obračun se bo začel ob 18.40.

Povratne tekme bodo od 13. maja v Zenici v BiH, na evropsko prvenstvo, ki ga bodo od 18. avgusta do 4. septembra gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija, pa se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz skupine F.

Slovenija : BiH 0:3 (-23, -20, -24) Slovenija: Mori 2, Grudina 6, Lorber Fijok, Janežič, Eržen 18, Bračko, Zdovc Sporer, Zatković 10, Najdič, Velikonja Grbac, Boisa 2, Potokar 8, Mazej, Planinšec 6. Selektor: Alessandro Chiappini. Bosna in Hercegovina: Paradžik 4, Dragutinović, Božić 2, Hadžić, Radišković 11, Begić 21, Klopić, Selimović 8, Ivković, Mladenović 2, Rašidović, Babić, Bošković 13, Isanović. Selektor: Stevan Ljubičić.

Slovenke povedle

Slovenski selektor Chiappini je obračun v Daugavpilsu začel s podajalko Evo Mori, korektorico Darjo Eržen, srednjima blokerkama Tino Grudina in Sašo Planinšec, sprejemalkama Evo Zatković in Moniko Potokar ter prosto igralko Lejo Janežič. Srečanje so z vodstvom z 2:0 odprle Slovenke in razliko z Zatkovićevo ohranjale tudi v nadaljevanju. Edina Selimović je s tremi zaporednimi točkami z začetnim udarcem poskrbela za preobrat, po polminutnem odmoru na zahtevo naše klopi je niz prekinila Planinščeva, Potokarjeva pa je z asom prinesla izenačenje.

Foto: CEV

Po dobri igri Janežičeve v obrambi sta Erženova in Zatkovićeva prispevali točki za 13:11, Grudina pa as za prvo vodstvo Slovenije s tremi točkami. Erženova je dvakrat uspešno prebila obrambo tekmic, Planinščeva pa blokirala za 18:15. Težave pri sprejemu in neizkoriščene napade Slovenk so bosansko vrsto pripeljale na 19:19, a je Erženova še naprej dobro napadala (22:20). Potokarjeva je z napadom dodala pomembno točko za 23:21, a so tekmice prišle do še enega preobrata in po novih neizkoriščenih napadih naših slavile s 25:23.

Bosanke prevzele nadzor

Tokrat so z vodstvom z 2:0 bolje začele varovanke Stevana Ljubičića, a je Erženova hitro dosegla dve točki, Zatkovićeva pa blok za 4:2 v korist naše vrste. Tekmice so tudi z nekaj sreče izid poravnale na 6. točki, Edina Begić je z asom prispevala točko za 7:6. Bosanke so ohranjale razliko, a jim je tudi do sredine niza ni uspelo povečati na več kot dve točki (13:11), nato pa je Zatkovićeva dvakrat prebila obrambo tekmic za izenačenje na 13:13. Pri 17:15 je Begićevi uspel nov as za 18:15, ki je Chiappinija prisilil v prekinitev. A bosanska sprejemalka je dodala še eno točko.

Namesto Potokarjeve je v igro vstopila Naja Boisa, namesto Zatkovićeve pa Lorena Lorber Fijok, obe debitantki v naši izbrani vrsti. Prednost je kljub menjavama narasla na pet točk, po asu Selimovićeve so bosanske odbojkarice vodile z 22:17. V igro sta vstopili še Sara Najdič in Žana Zdovc Sporer. Zatkovićeva in Potokarjeva sta se vrnili v igro, Zdovc Sporerjeva je še blokirala za 20:23, a je Dajana Bošković z novo točko postavila stvari na svoje mesto. As Andjelke Radišković pa je tekmicam prinesel zmago s 25:20.

Preveč napak

Chiappini je tretji niz začel z enako zasedbo kot prvega, le da je namesto Zatkovićeve priložnost za igro dobila 17-letna Naja Boisa. Prvi točki za 2:0 je Sloveniji z dvema asoma priskrbela Erženova, a so zatem naša dekleta največ grešila prav pri začetnih udarcih, na drugi strani pa so Bosanke pritiskale na naše sprejemalke in si s protinapadi zagotovile vodstvo z 8:6. Boisa z napadom in Grudina z blokom sta bili zaslužni za izenačenje na 8. točki, Erženova pa za vodstvo z 9:8. Radiškovićeva je zatem dosegla že 12. as Bosank za 10:10, ekipi sta bili poravnani tudi na 13. točki, Planinščeva je z blokom poskrbela za 15:13 v korist naše ekipe, Boisa je napadla za 16:14, Erženova pa blokirala za 17:14 in tudi za 19:15.

Ljubičić je poskusil z odmorom in dvema menjavama in ko so se njegove varovanke povsem približale Slovenkam, je enako storil še Chiappini. Bosanke so poravnale na 20:20, a so naša dekleta zdržala pritisk, Potokarjeva je servirala as za 23:21, naša klop pa je bila po novem izenačenju primorana vzeti še drugi odmor. Boisa je blokirala za 24:23, Slovenke niso izkoristile protinapada za zmago, ki je šla po točkah Boškovićeve in Begićeve v roke Bosne in Hercegovine.

Preberite še: