Še drugi poraz Slovenk v Latviji: Nismo izkoristile svojih priložnosti

Varovanke selektorja Alessandra Chiappinija so v prvem delu kvalifikacij v Latviji sprva v četrtek izgubile proti Bosni in Hercegovini z 0:3, v petek pa so premagale Latvijke s 3:0. Tokrat pa so bile nemočne proti favoriziranim Čehinjam, ki so z eno nogo že uvrščene na EP, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija.

Slovenija : Češka 1:3 (21, -22, -19, -16) Olimpijski center Daugavpils, brez gledalcev, sodnika: Makšanov (Rusija) in Kurtis (Latvija). Slovenija: Mori 3, Grudina 10, Lorber Fijok 7, Janežič, Eržen 21, Bračko 1, Zdovc Sporer 2, Zatković, Najdič, Velikonja Grbac, Boisa 2, Potokar 10, Mazej, Planinšec 7. Češka: Kossanyiova 15, Hodanova 9, Trnkova 18, Orvošova 21, Svobodova, Purchartova, Valkova 5, Dostalova, Mlejnkova 5, Chevalierova, Jehlarova 9, Šimanova, Nova, Bajusz.

Slovenke so dvoboj odlično odprle in po zaslugi odličnega bloka in obrambe povedle za šest točk (11:5). Čehinje, ki na prvih dveh tekmah niso izgubile niti niza, so znižale na 11:8, tudi odmor na zahtevo slovenskega selektorja pa ni umiril vse bolj razpoloženih Čehinj, ki so prvič v nizu povedle pri 13:12. Reprezentanci sta se nato izmenjavali v vodstvo, v zaključku niza pa so se Slovenke odlepile in dosegle štiri zaporedne točke po servisih Žane Zdovc Sporer (24:21), po novi napaki Čehinj pa so osvojile prvi niz.

Foto: CEV

V drugem nizu so Slovenke nadaljevale z učinkovito igro, povedle s 6:3, nato pa se je ustavilo. Čehinje so dosegle šest zaporednih točk, a se Slovenke niso dale, po točki Tine Grudine so povedle s 13:12, nazadnje pa so vodile s 17:16. Čehinje so nato prevzele nadzor nad dogajanjem na igrišču, po izenačenju na 19:19 pa z delnim izidom 5:2 prišle do treh zaključnih žog. Izkoristile so drugo in izenačile na 1:1 v nizih.

V tretjem nizu so Čehinje zaostajale le pri 2:3 in 3:4, nato pa prevzele vajeti igre. Nekajkrat so se Slovenke približale na vsega točko, niz pa je odločil delni izid 5:0 in vodstvo Čehinj z 20:13, niz pa jim je pripadel s 25:19. V četrtem nizu so Čehinje znova prišle do večje razlike in nadzorovale Slovenke, ki so bile najbližje pri zaostanku 10:12, nato pa so se tekmice odlepile. Chiappini je nato ponudil priložnost nekaterim rezervistkam.

Zadnja tekma prvega dela tekmovanja v skupini F bo ob 18.40 med Latvijo in Bosno in Hercegovino. Povratne tekme bodo od 13. maja dalje v Zenici v BiH, na EP pa se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.

Na vrhu skupine F so Čehinje s tremi zmagami, sledi Bosna in Hercegovina z zmago in porazom, tretja je Slovenija z zmago in dvema porazoma, na dnu pa je po dveh odigranih tekmah Latvija brez točk.

Foto: CEV

Pokazati bo treba več, če želijo na EP "Zavedale smo se, da moramo iz te tekme proti Češki iztržiti čim več. Verjele smo, da lahko zmagamo in s to mislijo smo tudi vstopile v tekmo. Dokazale smo, da lahko pokažemo dobro igro. Čehinje so zelo kvalitetna ekipa, nam pa je na koncu zmanjkalo koncentracije. Nismo več dovolj pritiskale s servisi in jih oddaljevale od mreže, zato je bilo težje zaustavljati njihove napade. Definitivno moramo na naslednjih tekmah pokazati več, če se želimo uvrstiti na evropsko prvenstvo," je tekmo ocenila Saša Planinšec. "Razočarana sem, ampak imamo še priložnosti na naslednjem turnirju." Foto: CEV Kapetanka Eva Mori je razočarana: "Imele smo svojo priložnost za zmago in jo zapravile. Škoda, kajti prva dva niza smo odigrale odlično. Nismo izkoristile naših priložnosti in potem se je zgodil razpad sistema. Razočarana sem, ampak imamo še priložnosti na naslednjem turnirju. Ta dobljeni niz nam veliko pomeni za turnir v Bosni in Hercegovini. Upam, da se bomo zbrale in na drugem turnirju popravile napake, ki smo jih delale tukaj, in da se uvrstimo na evropsko prvenstvo." "Srečanje smo dobro začeli, igrali disicplinirano, servirali agresivno. V drugem nizu pa smo igrali dobro, a potem na žalost dve ali tri lahke žoge, nismo izkoristili svojih priložnosti in to je bilo po mojem mnenju ključno, saj bi v nasprotnem primeru lahko povedli z 2:0 v nizih. Tekmice so nato začele vršiti pritisk, mi pa nismo uspeli držati nivoja igre, ki smo ga prikazali na začetku tekme. Čehinje, ki so močna in izkušena ekipa, najmočnejša v tej skupini, so to znale izkoristiti. Osvojeni niz je vsekakor pomemben za motivacijo, a ko se zavedaš, da bi lahko dosegel več, si razočaran nad rezultatom. Dekleta so verjela v to, da lahko zmagajo in so tako tudi krenila v igro. Zavedamo se, da v treh dneh ne moremo veliko spremeniti. Posebno pozornost bomo namenili sprejemu, z nekaj menjavami v začetni postavi sem poskušal to storiti že zdaj, ampak še vedno smo imeli težave v tem elementu igre, v nekaterih situacijah tekmic nismo mogli zaustaviti in smo jim omogočili lažje napade. Mislim, da lahko najdemo nekaj taktičnih rešitev, potrebujemo nekaj treninga , moramo biti bolj samozavestni, kar bo pripomoglo k boljši igri," pa je komentiral selektor slovenske izbrane vrste Alessandro Chiappini.

