Slovenke po pomembni zmagi še lahko upajo na EP

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi kvalifikacijske skupine F za nastop na evropskem prvenstvu v Zenici v Bosni in Hercegovini premagala Latvijo s 3:1 (14, 22, -23, 21) in ostala v igri za vstopnico na prvenstvo stare celine. Slovenke v soboto čaka še neporažena Češka.

Varovanke selektorja Alessandra Chiappinija so drugi in hkrati zadnji del kvalifikacij v Bosni in Hercegovini začele z zmago proti Latviji, a izgubile niz.

Pretekli teden so v prvem delu v Latviji zabeležile le zmago proti domačinkam s 3:0 ter vknjižile poraza proti BiH (0:3) in Češki (1:3). Slovenke tako ohranjajo možnosti za nastop na EP, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija, a bodo morale ugnati tako BiH kot Češko in upati na čim boljše razmerje med osvojenimi in izgubljenimi nizi in točkami ter današnjo zmago Češke proti Bosni.

Slovenke sprva na drugi tekmi proti Latviji niso imele pretiranih težav. V prvem nizu so po dokaj izenačenem začetku na krilih servisov Eve Zatković prišle do prednosti petih točk (9:4). Latvijke so se nato približale na vsega dve točki (10:8), a so Slovenke uspele z delnim izidom 10:3 streti tekmice v prvem nizu, ki so ga dobile s 25:14.

Drugi niz je bil, kot pretekli teden v Latviji, bolj izenačen. Slovenke so vodile za tri točke (11:8), potem pa so se prebudile baltske predstavnice in večkrat povedle za točko, nazadnje pri 15:14. Delni izid 3:0 po slovenskem bloku je le nakazal mirnejšo končnico, Eva Mori pa je servisi povišala vodstvo na 19:15. Kljub nekoliko boljši igri Latvijk, so Slovenke ohranile mirno kri in niz dobile s 25:22.

Slovenke so Latvijkam prepustile niz. Foto: CEV

Tretji niz je bil izenačen do 7:7, potem pa so se odlepile slovenske tekmice. Sprva so vodile za tri, pri 14:9 pa tudi za pet točk. Kljub boljšem nadaljevanju Slovenk so Latvijke vedno imele pravi odgovor, v tesni končnici pa so izkoristile tretjo žogo za osvojitev niza.

Navzlic nekoliko oslabljeni slovenski vrsti, so Latvijke, 30. na lestvici Evropske odbojkarske zveze, presenetljivo ohranjale stik z 18. evropsko izbrano vrsto in povedle z 8:6. Odgovor Slovenk je bil po odmoru udaren. Najprej so dosegle štiri zaporedne točke, nato pa povedle s 13:9. To prednost so nato ohranile in zabeležile drugo zmago proti Latvijkam v skupini F.

Pri Slovenkah je 21 točk dosegla Eva Zatković, učinkovita pa je bila v napadu tudi Saša Planinšec s 16 točkami in 75-odstotnim izkoristkom napadov. Pri tekmicah je bila neustavljiva Marta Kamelija Levinska s 27 točkami.

Slovenke v soboto čaka Češka. Foto: CEV

Druga tekma četrtega kroga drugega dela tekmovanja v skupini F bo ob 20. uri med Bosno in Hercegovino in Češko. Razplet bo pomemben tudi za nadaljevanje slovenskih upov na uvrstitev na EP. Chiappinijeve varovanke se bodo v soboto ob 17. uri pomerile s Češko, z domačinkami pa v nedeljo ob 20. uri. Na EP se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.

Na vrhu skupine F so Čehinje s tremi zmagami iz prav toliko tekem, sledi Bosna in Hercegovina z dvema zmagama in porazom, tretja je Slovenija z dvema zmagama in dvema porazoma, na dnu pa je po štirih odigranih tekmah Latvija brez točk.

Kvalifikacije za EP, 2. turnir, 1. krog, Zenica: Petek, 14. maj

Latvija : Slovenija 1:3 (14, 22, -23, 21) 20.00 BIH - Češka Lestvica 1. Češka 3 tekme - 9 točk

2. Bosna in Hercegovina 3 - 6

3. Slovenija 4 - 6

4. Latvija 4 - 0

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Darja Eržen (korektorica), Saša Planinšec, Tina Grudina, Mirta Velikonja Grbac, Brina Bračko (srednje blokerke), Monika Potokar, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Lorena Lorber Fijok, Naja Boisa (sprejemalke), Leja Janežič, Anja Mazej (prosti igralki)

Zenica: kvalifikacije za EP, ženske, 2. turnir, 1. krog: