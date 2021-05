Slovenke pred zahtevno nalogo

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo po petkovi kvalifikacijski zmagi za EP nad Latvijo ob 17. uri pomerila z vodilno Češko, ki je po štirih tekmah pri štirih zmagah. Slovenke petkova zmaga še vedno drži v igri za nastop na prvenstvu stare celine, a na EP jih zagotovo peljeta le zmagi nad Češko in BiH. Mogoče bi bilo napredovanje tudi ob morebitnem porazu proti Čehinjam in nedeljski zmagi proti BiH, a le ob boljšem razmerju med dobljenimi in izgubljenimi nizi v primerjavi z domačinkami.

Slovenke so pretekli teden v prvem delu v Latviji zabeležile le zmago proti domačinkam s 3:0 ter vknjižile poraza proti BiH (0:3) in Češki (1:3). Drugi turnir v Zenici so v petek odprle z zmago nad Latvijo (3:1) in ohranile možnosti za nastop na EP, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija, a bodo morale ugnati tako BiH kot tudi Češko v lovu za EP. Zmaga proti Bosni in Hercegovini in morebitni poraz proti Češki pa bi bila dovolj zgolj ob boljšem razmerju med dobljenimi in izgubljenimi nizi v primerjavi z domačinkami drugega dela kvalifikacij v skupini F.

Kvalifikacije za EP, 2. turnir, 2. krog, Zenica: Petek, 14. maj

17.00 Slovenija – Češka BIH – Latvija Lestvica 1. Češka 4 tekme – 12 točk

2. Bosna in Hercegovina 4 – 6

3. Slovenija 4 – 6

4. Latvija 4 – 0

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Darja Eržen (korektorica), Saša Planinšec, Tina Grudina, Mirta Velikonja Grbac, Brina Bračko (srednje blokerke), Monika Potokar, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Lorena Lorber Fijok, Naja Boisa (sprejemalke), Leja Janežič, Anja Mazej (prosti igralki)