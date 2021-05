Pričakuje agresivno Slovenijo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se intenzivno pripravlja na premierni nastop v elitni ligi narodov, ki se bo v Riminiju začela 28. maja. Pred tem našo izbrano vrsto v Areni Stožice čakata pripravljalni tekmi z Bolgarijo in Srbijo, turnir bo potekal od 21. do 23. maja.

Obračuna z Bolgari in Srbi bosta za slovenske odbojkarje prvi in tudi edini test pripravljenosti pred uvodnimi tremi tekmami, ki jih bodo varovanci Alberta Giulianija odigrali v Ligi narodov, ko se bodo 28., 29. in 30. maja pomerili s Srbijo, Italijo in Poljsko.

Selektorji vseh treh reprezentanc, ki se bodo med seboj srečale v Areni Stožice, so se z željo, da na tekmah preizkusijo čim več igralcev, odločili, da bodo turnir odigrali z dvema ekipama. Reprezentance bodo tako razdeljene na zasedbo A in zasedbo B, v vsaki je lahko največ 14 igralcev (reprezentance bodo ligo narodov lahko odigrale z več kot 14 odbojkarji). Zasedbi bosta med seboj odigrali po tri nize in ločeno nabirali točke, vsak osvojen niz bo posamezni reprezentanci prinesel po eno točko. Zmagovalka turnirja bo reprezentanca z največ zbranimi točkami.

"Vesel sem, ker igralci na igrišču že kažejo pravi obraz, kar je posledica tega, da se poznajo že vrsto let. Pričakujem, da bomo videli agresivno Slovenijo z veliko željo po zmagi na vsaki tekmi," je pred začetkom turnirja povedal slovenski selektor Alberto Giuliani. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kratke, a intenzivne priprave

"Turnir je za nas zelo pomemben, saj bodo to edine tekme, ki jih bomo odigrali. Priložnost bodo dobili vsi igralci, ker moramo razmišljati o menjavah, ki bodo potrebne na tekmah lige narodov. Priprave so bile kratke, ampak tako kot vedno zelo intenzivne. Vesel sem, ker igralci na igrišču že kažejo pravi obraz, kar je posledica tega, da se poznajo že vrsto let. Pričakujem, da bomo videli agresivno Slovenijo z veliko željo po zmagi na vsaki tekmi," je pred začetkom turnirja povedal slovenski selektor Alberto Giuliani.

"Pred nami so tekme, na katerih bomo znova prišli v tekmovalni ritem, kar je pomembno pred začetkom nastopov v ligi narodov," pravi Tine Urnaut. Foto: CEV

Težko govori o tem, kako dobro so pripravljeni

Kapetan naše izbrane vrste Tine Urnaut se tekem z Bolgarijo in Srbijo veseli, saj bodo njemu in soigralcem pokazale, v kako dobri formi je trenutno reprezentanca: "Zadovoljen sem s pripravami, ki smo jih opravili. Nekateri so imeli krajši premor od konca sezone do začetka priprav, drugi daljšega in tako je pravzaprav vedno. Uvodna dva tedna sta v veliki meri namenjena prilagajanju, da se vsi vrnemo na določeno raven pripravljenosti. Zdaj smo vstopili v zadnji teden priprav, težko bi govoril o tem, kako dobro smo pripravljeni, saj so bile priprave kratke. So pa pred nami tekme, na katerih bomo znova prišli v tekmovalni ritem, kar je pomembno pred začetkom nastopov v ligi narodov."

Slovenci se bodo z zasedbo A v petek, ob 15.30 uri, srečali z A zasedbo Bolgarije, slovenska zasedba B bo ob 19. uri igrala s Srbijo B. Zaradi strogega režima, ki ga v dnevih pred odhodom v Rimini zahteva Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB), bodo vse tekme zaprte za javnost.