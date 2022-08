Slovenci na prvem pripravljalnem testu: Osredotočiti se na svojo igro

Po tednih priprav na domače svetovno prvenstvo je pred slovenskimi odbojkarji prvi pripravljalni preizkus. Četa novega selektorja Gheorgheja Cretuja se bo ob 20. uri v Mariboru pomerila z Egiptom, ki bo prav tako sodeloval na prihajajočem prvenstvu.

"Najpomembneje je, da so vsi fantje zdravi. Skupaj imamo dva tedna in pol priprav. Vsa energija in misli so usmerjene v naslednje tri pripravljalne tekme, na katerih bi morali videti nekatere stvari, povezave med igralci in kako dobro so fizično pripravljeni. V dobrem tednu dni zagotovo ni bilo dovolj časa za kakšne velike spremembe. Zgodil se je enak položaj, kot če ekipo v klubu prevzameš sredi sezone. Fantje imajo že veliko izkušenj z največjih tekmovanj, zato tudi ni bil naš cilj, da bi postavljali povsem nov sistem. Če bomo vsi sodelovali, menim, da se bomo do začetka prvenstva dobro ujeli. Temu so namenjene tudi pripravljalne tekme, saj bomo lahko preizkusili tudi nekatere taktične zamisli. Osredotočali se bomo na svojo igro, zlasti na prvi tekmi, saj o nasprotniku nimamo veliko podatkov. Na drugi tekmi bomo poskusili vse skupaj še nadgraditi, za konec priprav pa se bomo pomerili še z Iranom. Na tej tekmi bi morali biti telesno že povsem optimalno pripravljeni, saj gre za tekmo, ki bo tik pred svetovnim prvenstvom," prvo večerno tekmo pravi Cretu.

V soboto proti Turčiji, v torek generalka v Stožicah

V soboto se bodo Slovenci v Mariboru ob 16. uri pomerili še s Turčijo, v torek pa jih v Stožicah proti Iranu čaka generalka pred svetovnim prvenstvom.

Tega bodo odprli v petek, 26. avgusta, ob 20.30 s tekmo proti Kamerunu.