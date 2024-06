Slovenska odbojkarska reprezentanca je v razprodanih Stožicah s 3:0 (19, 21, 19) premagala pomlajeno zasedbo svetovne prvakinje Italije in na svetovni lestvici napredovala na drugo mesto, kar je nova najboljša uvrstitev Slovencev v zgodovini. Če bodo varovanci Gheorgheja Cretuja tudi po zadnji tekmi rednega dela lige narodov, ki jo bodo odigrali v nedeljo ob 20.30 proti Srbiji, na drugem mestu, bodo žreb za skupine olimpijskih iger 26. junija pričakali kot nosilci. Pred njimi so le še Poljaki. Slovenci z današnjo zmago ostajajo na prvem mestu lige narodov.

Liga narodov, 22. junij, Stožice in Manila

Sanjska rezultatska sezona slovenske odbojkarske reprezentance se nadaljuje. Enajst tekem lige narodov, deset zmag, en poraz, zagotovljena olimpijska vozovnica za Pariz, prvo mesto na lestvici lige narodov in drugo na svetovni je izkupiček Slovencev v tej tekmovalni sezoni.

Potem ko so v Stožicah s 3:0 premagali Argentino, nato pa po hudem boju s 3:2 Kubo, so izbranci Gheorgheja Cretuja danes v Stožicah pred 12.000 gledalci na kolena s 3:0 spravili še svetovne prvake Italijane. Ti so v Ljubljano sicer prišli s pomlajeno zasedbo, ki ni bila kos trenutno eni najmočnejših odbojkarskih reprezentanc sveta.

Slovenci, ki tokrat niso mogli računati na srednjega blokerja Alena Pajenka, ki ima nekaj težav z mišico, tako da ga je uspešno zamenjal Sašo Štalekar, so po manj kot uri in pol od začetka zmagali brez izgubljenega niza. Azzurri v nobenem nizu niso na koncu niso imeli možnosti za zmago. Prvega so Cretujevi dobili s 25:19, drugega s 25:21, tretjega pa s 25:19.

Srečanje si je ogledalo 12.000 gledalcev. Foto: Volleyball World

Ropret: Pred takimi navijači je užitek igrati

"Neopisljivo je bilo. Kot poudarjamo že cel čas, pred takimi navijači je užitek igrati. Tudi če bi bili Italijani v polni postavi, bi jim bilo zel zelo težko. Vedeli smo, da bo težka tekma, da so mladi, željni, da nimajo česa izgubiti. Svoje delo smo oddelali dobro. Že na začetku smo jim dali vedeti, da iz te moke ne bo kruha, takoj smo zagospodarili," je po novi zmagi v izjavi za Kanal A dejal organizator igre Gregor Ropret.

Sašo Štalekar je uspešno zamenjal Alena Pajenka. Foto: www.alesfevzer.com

"V taki ekipi ni težko delovati dobro. Vidimo, kako povezani smo, kakšen doprinos imamo tudi igralci s klopi. Nervoza je bila prisotna, prvič sem na tako velikem odru, pred 12.000 ljudmi, a ekipa je stala z mano, tako da je bilo lažje. Za nami je odlična tekma, upam, da to ponovimo," pa je dodal Štalekar, ki je uspešno zamenjal Pajenka.

Z novo zmago skočili na drugo mesto svetovne lestvice!

Z deseto zmago so se vrnili na prvo mesto lestvice lige narodov, s katerega jih je za nekaj ur pred tem izrinila Poljska. A to še ni vse. Uspel jim je še nov mejnik, kar se tiče svetovne lestvice, ki bi znal biti še kako pomemben v luči olimpijskih iger.

Navijači so odbojkarje pospremili do drugega mesta svetovne lestvice. Foto: www.alesfevzer.com

Italijani so imeli pred večernim srečanjem okoli 20 točk prednosti pred Slovenci na FIVB lestvici. Zmaga s 3:0 je Slovencem prinašala dobrih 11 točk, tekmecem pa odnesla prav tako 11. Na koncu se je scenarij uresničil, tako da so slovenski odbojkarji skočil na drugo mesto svetovne lestvice. Pred njimi so zdaj le še Poljaki s 57 točkami prednosti, tretji Italijani zaostajajo dve točki.

"To so bile morda želje, zdaj pa smo praktično že pred koncem. Čudovita liga narodov je za nami, odlične tekme so za nami in res lepa popotnica za dva zelo pomembna turnirja, ki nas čakata (zaključni turnir lige narodov in olimpijske igre, op. a.)," je o tem, da so zdaj drugi na svetu dodal Ropret.

Če bodo po tekmi s Srbijo ostali drugi, bodo žreb za OI pričakali kot nosilci

Če bodo v nedeljo po zadnji tekmi s Srbijo ostali na drugem mestu na svetu, bodo žreb za olimpijske igre 26. junija dočakali na prvem mestu skupine kot nosilci. Eni od nosilcev bodo gostitelji OI Francozi, preostala nosilca pa bosta prva reprezentanca sveta Poljska in druga zasedba na svetu. Preostalih devet udeležencev tekmovanja petih krogov bo v skupine razdeljenih z žrebom na podlagi serpentine.

Poljaki so s 3:2 premagali Srbe, ki ostajajo v najboljšem položaju za zadnjo vstopnico za olimpijske igre. Foto: Volleyball World

Argentinci ugnali Bolgare, Poljaki strli Srbe, ki so v boljšem položaju za OI

Na uvodni tekmi dneva v Stožicah so Argentinci s 3:0 odpravili Bolgare. Na drugi tekmi pa so Poljaki po petih nizih strli odpor Srbije, ki ostaja v najboljšem položaju za zadnjo olimpijsko vozovnico. V igri za to ostajajo Kubanci, ki pa za Srbi zaostajajo 8,5 točke.

Srbi se bodo na zadnji tekmi rednega dela lige narodov v nedeljo pomerila s Slovenci, Kubanci pa bodo ob 13. uri izzvali Poljake.

Zaključni turnir na Poljskem

Po nedeljskih tekmah bo znana celotna osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).