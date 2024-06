Slovenski odbojkarji bodo čez dober mesec prvič zaigrali na olimpijskih igrah, na katerih je prostor samo za 12 reprezentanc. Še pred začetkom letošnje lige narodov je bilo znanih sedem udeležencev tekmovanja petih krogov v Parizu. To so bili gostitelji Francozi, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani.

Pred začetkom lige narodov je bilo tako na voljo še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovijo si jih tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB, pri čemer je ena od teh rezervirana za najvišje uvrščenega afriškega predstavnika (Egipt), saj šteje tudi celinski dejavnik.

Prek lige narodov so si vstopnico že zagotovili Italijani in Slovenci, v odličnem položaju so Argentinci, sledijo pa Srbi in Kubanci. Zadnji so trenutno na napačni strani lestvice, a za Srbi zaostajajo manj kot točko, tako da se obeta hud medsebojni obračun za olimpijsko vozovnico.

Francozi bodo kot gostitelji žreb pričakali na prvem mestu skupine A. Foto: CEV

S kom se bodo Slovenci merili v skupinskem delu v Parizu, bo jasno čez natanko teden dni, 26. junija, ko bodo na prizorišču zaključnega turnirja lige narodov v Lodžu izvedli žreb. Reprezentance bodo razporejene glede na uvrstitev na svetovni lestvici, pri čemer Francozi ne glede na uvrstitev kot gostitelji na žreb čakajo na prvem mestu v skupini A. Drugi dve najvišje uvrščeni reprezentanci bosta na prvem mestu skupine B in C, preostala deveterica pa bo po sistemu serpentine z žrebom razporejena v skupine. V vsaki od teh bodo po štiri reprezentance.

Tri skupine po štiri

Vsak bo v skupini odigral tri tekme, nato pa sledijo četrtfinalni dvoboji. V četrtfinale bosta napredovala prvi in drugi iz vsake skupine ter dva najboljša tretjeuvrščena.

Slovenci so se v torek z zmago nad Argentino zavihteli na četrto mesto svetovne lestvice, kar je najvišje do zdaj. Cilj je, da tudi na ostalih treh tekmah v Stožicah zmagajo in ostanejo čim višje na lestvici, ki bo podlaga za razdelitev po skupinah na olimpijskih igrah.