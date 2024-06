Slovenci počivajo, Kubanci in Srbi v lov za pomembno zmago

Slovenska odbojkarska reprezentanca ima po četrtkovi zmagi nad Kubo na računu devet zmag na desetih tekmah lige narodov in je na prvem mestu tekmovanja ter tretjem na svetovni lestvici. Slovenci imajo danes tekme prost dan, na delu bodo znova v soboto ob 20.30, ko jim bo nasproti stala Italija. V Stožicah se bodo ob 13. uri pomerili Argentinci in Poljaki, ob 16.30 sledi dvoboj Bolgarije in Kube, ki ima še možnosti za OI, a so v boljšem položaju Srbi, ki jim bodo ob 20.30 zvečer nasproti stali Turki.