V živo: Slovenci ekspresno do prvega niza

Slovenska odbojkarska reprezentanca v razprodanih Stožicah igra predzadnjo tekmo rednega dela lige narodov, v kateri je trenutno pri devetih zmagah. Nasproti ji stojijo aktualni svetovni prvaki Italijani, ki so v Ljubljano prišli s pomlajeno zasedbo. Slovenci bi z zmago s 3:0 na svetovni lestvici na drugem mestu celo prehiteli zahodne sosede. To bi bila njihova najvišja uvrstitev v zgodovini. Če bi po nedeljski tekmi s Srbijo Slovenci zasedali drugo mesto, bi to pomenilo, da bi žreb za olimpijske igre 26. junija dočakali kot nosilci. Zaradi poškodbe ne morejo računati na Alena Pajenk, namesto katerega je srečanje začel Sašo Štalekar, v ekipo je Gheorghe Cretu po operaciji vrnil Roka Možiča. Popoldan so Argentinci s 3:0 premagali Bolgare, Poljaki pa s 3:2 Srbe. Ti tako kot Kuba ostajajo v igri za zadnjo olimpijsko vozovnico. Potnik bo znan v nedeljo, ko se bodo Srbi ob 20.30 pomerili s Slovenci.

Liga narodov, 22. junij, Stožice in Manila

Deset tekem lige narodov, devet zmag, en poraz, zagotovljena olimpijska vozovnica za Pariz, drugo mesto na lestvici lige narodov in tretje na svetovni je nov izjemen dosežek slovenske odbojkarske reprezentance v tem tekmovalnem letu.

Slovence do konca rednega dela lige narodov čakata še dve tekmi. Pravkar se v razprodanih Stožicah pred več kot 10.000 gledalci merijo z Italijo, ki je v Ljubljano prišla s pomlajeno zasedbo. Zahodni sosedi imajo trenutno osem zmag ter so na tretjem mestu lestvice lige narodov in na drugem svetovne.

Slovenski odbojkarji na FIVB-lestvici za njimi zaostajajo 20 točk, pred četrtimi Japonci pa imajo točko in pol prednosti. Slovenci se spogledujejo celo z napredovanjem na drugo mesto svetovne lestvice. To bi jim uspelo ob zmagi s 3:0. Čeprav tekmec ni v polni postavi, naši odbojkarji poudarjajo, da ga ne bodo podcenjevali, zavedajo se namreč, kaj bi pomenilo, če bi v nedeljo po zadnji tekmi s Srbijo zasedali drugo mesto na svetu - v tem primeru bi žreb za olimpijske igre 26. junija dočakali na prvem mestu skupine B ali C kot nosilci. Nosilka skupine A bo ne glede na uvrstitev na svetovni lestvici gostiteljica Francija.

Selektor Gheorghe Cretu je moral poseči po menjavi, saj je srednji bloker Alen Pajenk zaradi poškodbe danes v vlogi gledalca. Tekmo je tako začel s sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, korektorjem Tončkom Šternom, podajalcem Gregorjem Ropretom, srednjima blokerjema Janom Kozamernikom in Sašem Štalekarjem, na mestu libera pa je Jani Kovačič.

Zmaga nad Italijo Slovencem prinaša od dobrih šest do dobrih enajst točk za svetovno lestvico, poraz pa odnaša od slabe štiri do slabih devet točk, Italija pa jih lahko izgubi največ 11. V primeru slovenske zmage s 3:0 bi Slovenci napredovali na drugo mesto FIVB lestvice.

Poljaki so s 3:2 premagali Srbe, ki ostajajo v najboljšem položaju za zadnjo vstopnico za olimpijske igre. Foto: Volleyball World

Argentinci ugnali Bolgare, Poljaki strli Srbe, ki so v boljšem položaju za OI

Na uvodni tekmi dneva v Stožicah so Argentinci s 3:0 odpravili Bolgare. Na drugi tekmi pa so Poljaki po petih nizih strli odpor Srbije, ki ostaja v najboljšem položaju za zadnjo olimpijsko vozovnico. V igri za to ostajajo Kubanci, ki pa za Srbi zaostajajo 8,5 točke.

Srbi se bodo na zadnji tekmi rednega dela lige narodov v nedeljo pomerila s Slovenci, Kubanci pa bodo ob 13. uri izzvali Poljake.

Zaključni turnir na Poljskem

Po nedeljskih tekmah bo znana celotna osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).