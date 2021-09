"Morda bi bilo celo bolje, da se pred prvenstvom ne bi srečali"

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po štirih dneh tekmovalnega odmora v ponedeljek ob 16. uri lovila četrtfinale evropskega prvenstva, na katerem brani srebrno odličje. Slovenci so izraziti favoriti, a pred srečanjem osmine finala opozarjajo na to, da bodo Hrvati vse prej kot lahek zalogaj.

Slovenski odbojkarji so po uvodnem porazu s Češko nanizali tri zanesljive zmage nad Črno goro, Belorusijo ob Bolgarijo, za konec skupinskega dela pa priznali premoč neporaženi Italiji ter zasedli drugo mesto v svoji skupini. V osmini finala se boto tako pomerili s tretjeuvrščeno reprezentanco skupine D Hrvaško, ki se je v skupinskem delu dobro odrezala. Po porazih s favoriziranima Nemčijo in Francijo se je dvignila in ugnala Slovaško, Latvijo ter Estonijo.

Hrvati, ki jih vodi italijanski strateg Emanuele Zanini, za zdaj niso dosegli večjih uspehov, najboljši rezultat so na EP vknjižili leta 2005, ko so bili osmi.

Pripravljalne tekme pred prvenstvi so lahko dvorezen meč

"Ko gledam nazaj, bi bilo morda celo bolje, da se pred prvenstvom ne bi srečali, saj je to vedno lahko dvorezen meč." Foto: FIVB Slovenska in hrvaška reprezentanca sta se srečali že v pripravah na letošnje prvenstvo stare celine, dvakrat so zmagali Slovenci, enkrat sta se moštvi razšli z remijem.

"Hrvaška je zelo močna ekipa, to smo lahko videli že v Osijeku. Ko gledam nazaj, bi bilo morda celo bolje, da se pred prvenstvom ne bi srečali, saj je to vedno lahko dvorezen meč. Hrvati so odlično odigrali v skupini, imajo tri odlične napadalce in zelo dobrega podajalca. Od začetka do konca moramo igrati na najvišji ravni, biti ves čas zbrani in pozorni. Do tekme pa moramo izkoristiti preostali čas, da se kar najbolje pripravimo in se posvetimo predvsem temu, kako bo vse skupaj videti na naši strani mreže," je proti ponedeljkovi tekmi pogledal kapetan Tine Urnaut.

"Ko gledam nazaj, bi bilo morda celo bolje, da se pred prvenstvom ne bi srečali, saj je to vedno lahko dvorezen meč. Hrvati so odlično odigrali v skupini, imajo tri odlične napadalce in zelo dobrega podajalca," meni Alen Pajenk. Foto: CEV

"Ne smemo si dovoliti nihanj"

Tudi srednji bloker Alen Pajenk meni, da bodo južni sosedi vse prej kot lahek tekmec: "Hrvati niso slaba reprezentanca in to so tudi dokazali v skupinskem delu tekmovanja. Zavedati se moramo, da so pripravljalne tekme eno, ko pa gre zares, pa je to povsem nekaj drugega. Rastejo iz tekme v tekmo, izpolnili so cilj, ki so si ga zadali. So tudi vse bolj samozavestni. Prepričan sem, da bodo naredili čisto vse, kar bodo lahko, da bi nas skušali premagati. Na drugi strani moramo mi igrati tako, kot smo sposobni in kot smo v skupinskem delu tekmovanja že pokazali. Ne smemo si dovoliti nihanj in padcev v igri. Upam, da bo v ponedeljek vse delovalo kot mora."

"Čaka nas težka tekma, tega se zavedamo. A hkrati vemo, kaj je naš cilj in kaj moramo za to storiti," pravi Alberto Giuliani. Foto: CEV

Giuliani: Težka tekma, a hkrati vemo, kaj je naš cilj in kaj moramo zanj narediti

Na dobre predstave Hrvatov v skupini je s prstom pokazal tudi slovenski selektor Alberto Giuliani: "Hrvaška ima zelo dobrega podajalca Žukovskega, zelo dobrega korektorja Raića in dva nevarna napadalca, Sedlačka in Šestana. V Talinu so Hrvati na trenutke prikazali zelo dobro igro in videli smo, kako nevarni so lahko. Čaka nas težka tekma, tega se zavedamo. A hkrati vemo, kaj je naš cilj in kaj moramo za to storiti. Na tem smo v preteklih dneh delali in skušali popraviti še nekaj stvari, s katerimi nismo bili zadovoljni. Zdaj pa je čas, da se osredotočimo na tekmece in pripravo nanje ter izkoristimo še zadnja treninga."

Če bodo Slovenci izpolnili naslednji cilj in bodo Francozi upravičili vlogo favorita proti Čehom, bodo našim odbojkarjem v četrtfinalu, prav tako v Ostravi, nasproti stali olimpijski prvaki iz Francije. V primeru napredovanja v polfinale bi se Slovenci za finale udarili z zmagovalko četrtfinalnega para Poljska - Rusija.