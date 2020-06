Maribor res pogledal čez planke: Škoro dobil, kar je iskal

Dres članske ekipe OK Merkur Maribor bo v novi sezoni tudi nosil 23-letni libijski korektor Ahmed Ikbajri . V Sebi rojeni 200 centimetrov visoki odbojkar je v sezoni 2019/2020 nosil dres srbskega prvoligaša OK Niš in v srbski ligi osvojil drugo mesto.

"Zelo sem vesel, da bom v prihodnji sezoni zaigral v Sloveniji. Ekipo Merkur Maribor, ki je zelo mlada in perspektivna ekipa, sem spremljal že skozi sezono. Vem, da se je borila za sam vrh. Upam, da bomo skupaj tudi v novi sezoni krojili vrh slovenske odbojke. Komaj čakam, da pridem v Maribor, da se priključim ekipi," je ob podpisu dejal mladi Libijec, ki velja za igralca z velikim potencialom.

Trener Sebastijan Škorc že komaj čaka, da libijski talent še dodatno izkleše: "Prihod libijskega korektorja v OK Merkur Maribor bo za vse nas nov izziv. Ahmed je zelo mlad igralec z velikim potencialom in z velikimi rezervami po napredku. Je takšen tip igralca, ki smo ga iskali, da bi naši domači ekipi dodali dodatno vrednost. Spremljali smo ga lansko sezono, ko je nastopal za OK Niš in nas prepričal. Veseli smo, da gremo skupaj v novo sezono."

Mariborčani imajo zdaj potrjenih 13 igralcev za prihodnjo sezono, kmalu pa se pričakuje tudi informacija, kakšna bo usoda mladega 18-letnega zvezdnika Roka Možiča. Slovenski dragulj nam je v pogovoru dejal, da bi v štajerski prestolnici lahko ostal še eno sezono in z Mariborom napadel slovenski vrh.

Bomo videli, že zdaj pa je jasno, da bo slovensko moško prvenstvo zanimivo, kot že dolgo ne.

Ekipa OK Maribor 2020/21 (13): Igralci: Ahmed Ikbajri, Jernej Detela, Miha Cafuta, Žiga Donik, Jan Mulec, Vid Koblar, Uroš Planinšič, Alan Košenina, Filip Uremovič, Aljaž Herman, Rok Bračko, Adi in Sani Adžović Trener: Sebastijan Škorc, pomočnik trenerja: Alen Kranjc

