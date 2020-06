Mariborčani zadržali kapetana in pripeljali novega blokerja

Uprava OK Merkur Maribor je podaljšala pogodbo s kapetanom, 27-letnim Jernejem Detelo, ki igra na mestu korektorja, in v svoje vrste pripeljala 22-letnega blokerja Miho Cafuto, ki je zadnje sezone igral v Hočah. Mariborčani imajo zdaj že 12 potrjenih igralcev za prihodnjo sezono.

"Z Jernejem sodelujeva v mariborskem klubu že sedem let in podaljšanja smo veseli vsi. Gre za domačega igralca in vsi poznamo Jernejeve odlike, kar bomo zelo potrebovali v prihodnji sezoni. Prihod blokerja Cafute je zelo velikega pomena. Tako bomo imeli zelo kakovostno blokersko linijo. Miha je igralec, ki se bo zelo dobro vključil v ekipo, saj je velik garač in željan napredka," je nove kadrovske spremembe komentiral trener Maribor Sebastijan Škorc.

"V Mariboru želimo v prihodnje leto narediti še korak naprej v organizacijskem in tekmovalnem smislu. Za še boljše rezultate pa je za nas zelo pomembno, da ohranimo jedro ekipe, ki mu želimo dodati se kakšno osvežitev," pa je Škorčeve besede dopolnil še izvršni direktor kluba Matjaž Strdin.

Ekipa OK Maribor 2020/21: Igralci: Jernej Detela, Miha Cafuta, Žiga Donik, Jan Mulec, Vid Koblar, Uroš Planinšič, Alan Košenina, Filip Uremovič, Aljaž Herman, Rok Bračko, Adi in Sani Adžović Trener: Sebastijan Škorc, pomočnik trenerja: Alen Kranjc

