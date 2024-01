Derbi v Mariboru, ACH Volley v Prekmurju

Medtem ko so odbojkarice prve tekme drugega dela državnega prvenstva odigrale že ob koncu lanskega leta, tekme v modri in zeleni skupini državnega prvenstva začenjajo še odbojkarji. Derbi kroga bo v Mariboru, kjer bo gostoval Calcit Volley, ACH Volley pa gostuje v Murski Soboti. Na tretji tekmi v Kranju bodo člani Hiša na kolesih Triglav gostili Fužinar.

V zeleni skupini bodo odbojkarji Šoštanj Topolšice gostili Črnuče, Špan Brezovica pa Alpacem Kanal. Tekma med ekipama SIP Šempeter in Krko bo 17. januarja.

V okviru modre in zelene skupine bodo ekipe odigrale deset krogov tekmovanja. Vse ekipe iz modre skupine so že uvrščene v končnico, pridružili se jim bosta še po dve najboljši moški in ženski ekipi iz zelene skupine, ki se bosta prav tako podali v boj za naslov državnih prvakov in prvakinj.

1. DOL, moški, drugi del, 1. krog (zelena in modra skupina) Sobota, 13. januar Sreda, 17. januar