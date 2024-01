Zvezdniška turška ekipa v Tivoliju premočan zalogaj za slovenske prvakinje

Odbojkarice Calcita Volleyja so v petem krogu lige prvakinj zabeležile še peti poraz in ostajajo pri eni osvojeni točki. Proti Fenerbahčeju, vodilni ekipi skupine C in enemu izmed favoritov tekmovanja, so tekmo hrabro začele, a bile na koncu vseeno daleč od presenečenja, izgubile so z 0:3 (-21, -17, -19). S tem pa tudi izgubile vse možnosti, da bi se lahko izognile zadnjemu mestu v skupini in nadaljevale nastope v Evropi.