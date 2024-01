ACH Volley nad favorizirano italijansko zasedbo s slovenskim pridihom

ACH Volley se je pred nadaljevanjem sezone okrepil na mestu podajalca. Novi član je srbski podajalec Ivan Marković. 24-letni podajalec, ki je do prihoda v Ljubljano igral za ciprsko ekipo Nea Salamina Famagusta, bo tako do konca sezone zapolnil manjkajočo vrzel na mestu podajalca. Poleg Markovića pa se je vodstvo slovenskih državnih in pokalnih prvakov dogovorilo tudi s korejskim prostim igralcem Min-Geun Songom, ki sicer z ekipo trenira že dalj časa, zdaj pa je do konca sezone tudi uradno postal član ACH Volleyja Ljubljana.

Liga prvakov, 5. krog, skupina B Sreda, 10. januar

18.00 ACH Volley – Itas Trentino (Jan Kozamernik)



Torek, 9. januar

Tours : Rzeszow 3:0 (22, 18, 25) Lestvica 1. Trentino 4 tekme – 4 zmage (12 točk)

2. Tours 5 – 3 (9)

3. Rzeszow 5 – 2 (6)

4. ACH Volley 4 – 0 (0)