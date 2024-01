Slovenske prvake, igralce ACH Volleyja, ki so v najmočnejšem evropskem tekmovanju še brez točke, v predzadnjem krogu čaka nov zahteven obračun. V Tivoli prihaja prepričljivo vodilno moštvo, italijanski prvak Itas Trentino, za katerega igra tudi Jan Kozamernik. Gostje so v ligi prvakov pri štirih zmagah s štirih tekem, v močni serie A pa so vodilni – izgubili so le enkrat. Na 19 tekmah sezone so izgubili dvakrat. ACH Volley se je pred nadaljevanjem sezone okrepil srbskim podajalcem Ivanom Markovićem, za oranžne zmaje pa bo igral tudi Korejec Min-Geun Song.

Trentino, ekipa, polna zvezdnikov, bo na tekmi absolutni favorit. Napredovanje v izločilne boje so si Italijani s štirimi zmagami že zagotovili, prvega mesta pa še ne povsem zagotovo, za to potrebujejo še točko. Prav zaradi tega je težko verjeti, da bi v Ljubljano prišli nepripravljeni oziroma v razpoloženju, kot da bi tekmo že dobili, preden se bo ta sploh začela.

Zagotovo ni pričakovati, da bi Ljubljančane podcenjevali, ker je tudi njihova forma zelo dobra, bi bila zmaga ACH velika senzacija.

Ekipa Radovana Gačiča je Trentinu na prvi tekmi lige prvakov odvzela niz. "Trentino je ekipa, proti kateri si ne smemo dovoliti niti najmanjših padcev koncentracije v igri in k temu moramo strmeti." Foto: CEV

Na prvi tekmi so se varovanci Radovana Gačiča, Mariborčana so konec preteklega leta razglasili za trenerja leta v Sloveniji, italijanskim prvakom z izjemo prvega niza dobro upirali, a vseeno izgubili z 1:3. Igro iz Trentina bodo pred svojimi navijači, pričakujejo, da bo tudi tokrat dvorana polna, poskušali še dopolniti in če se jim ponudi najmanjša možnost, podobna kot v Italiji, jo tudi izkoristiti. Zavedajo se, da možnosti ni veliko, a kot pred vsemi prejšnjimi tekmami obljubljajo borbenost, nikakor pa niso izobesili bele zastave že pred tekmo.

"Ekipa, proti kateri si ne smemo dovoliti niti najmanjših padcev koncentracije v igri"

"Zavedamo se, da je Trentino ekipa, ki letos cilja na najvišja mesta v ligi prvakov in so pred tekmo v Tivoliju v vlogi izrazitega favorita. Kljub temu želimo prikazati kar se da dobro igro in tekmo odigrati na visoki ravni. Trentino je ekipa, proti kateri si ne smemo dovoliti niti najmanjših padcev osredotočenosti v igri in k temu moramo stremeti. Ekipi sta se pridružila dva nova obraza, na položaju prostega igralca in podajalca. Ekipa bo s tem dobila potrebni svežino in širino. Vsekakor si želim, da bi v sredo zvečer spremljali atraktivno odbojko in vnovič izjemno kuliso pred polno Halo Tivoli," je v klubski mikrofon dejal Gačič.

Pomagala bosta tudi Srb in Korejec Ekipa se je po odhodu Mejala pred nadaljevanjem sezone okrepila na mestu podajalca. V oranžno gnezdo prihaja srbski podajalec Ivan Marković. 24-letni podajalec, ki je do prihoda v Ljubljano igral za ciprsko ekipo Nea Salamina Famagusta, bo tako do konca sezone zapolnil manjkajočo vrzel na mestu podajalca. Poleg Markovića pa se je vodstvo slovenskih državnih in pokalnih prvakov dogovorilo tudi s korejskim prostim igralcem Min-Geun Songom, ki sicer z ekipo trenira že dalj časa, zdaj pa je do konca sezone tudi uradno postal član ACH Volleyja Ljubljana.

Izgubili eno tekmo domačega prvenstva

Ne glede na rezultat pa je jasno, da bodo gledalci lahko uživali v kakovostni predstavi, zagotovilo za to so odlični igralci italijanske ekipe, ki letos odkrito napoveduje naskok na evropski vrh. Kako močni so, dokazuje vodilno mesto po 13 krogih močnega italijanskega prvenstva. Doslej so v njem izgubili le eno tekmo, 10. decembra jih je premagala Modena. Pred drugouvrščeno Perugio imajo tri točke prednosti oziroma dva poraza manj.

Jan Kozamernik in soigralci so v močnem italijanskem prvenstvu v tej sezoni izgubili le eno tekmo, v ligi prvakov pa dobili vsa štiri srečanja. Foto: Guliverimage

Glavna zvezdnika Trentina sta italijanska reprezentanta, sprejemalca Alessando Michieletto in Daniele Lavia, organizator igre je prav tako italijanski reprezentant Riccardo Sbertoli, na blokerskih mestih je poleg Kozamernika še srbski reprezentant Marko Podraščanin, na korektorskem položaju pa blesti Luksemburžan poljskega rodu Kamil Rychlicki, ki je na prvi medsebojni tekmi dosegel kar 28 točk.

Kozamernik na prvi tekmi ni igral, prednost na njegovem igralnem mestu sta dobila Podraščanin in mladi belgijski reprezentant Wout d'Heer, pričakovati pa je, da mu bo trener Fabio Soli priložnost ponudil v Tivoliju, kjer je tudi začel svojo blestečo profesionalno kariero.

"Za dober odpor proti italijanski ekipi bomo morali igrati našo najboljšo igro." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Zadnja domača tekma lige prvakov na domačih tleh v Hali Tivoli, kjer ponovno pričakujemo odlično vzdušje in pravi odbojkarski spektakel. Za dober odpor proti italijanski ekipi bomo morali prikazati svojo najboljšo igro. Mislim, da smo imeli dovolj časa za počitek in kakovostne treninge, tako da tekmo pričakujemo pozitivno naravnani," je pred srečanjem, ki se bo začelo ob 18. uri, dejal Matic Videčnik.