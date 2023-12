ACH za konec prvega dela lige dobil derbi v petih nizih

Na sporedu je bil zadnji, 14. krog prve polovice državnega prvenstva za odbojkarje. V Tivoliju je na derbiju med ACH Volleyjem in Calcit Volleyjem domača ekipa zmagala po maratonu v petih nizih in povedla na lestvici. Za tretje mesto sta se v Kranju pomerila Hiša na Kolesih Triglav in OK Maribor. Gostje so zmagali s 3:0. V Kanalu je pri Alpacemu gostoval Fužinar SIJ Metal Ravne in izgubil v treh nizih, Krka pa je doma izgubila s Panvito Pomgrad (0:3).