Čebuljevi zanesljivo premagali ACH Volley

Odbojkarji ACH Volleyja so na četrti tekmi lige prvakov v gosteh priznali premoč favoriziranemu Rzeszowu. Poljska zasedba, za kateri igra tudi Klemen Čebulj, je zmagala s 3:0 (16, 16, 19) in vknjižila drugo zmago, medtem ko ljubljanska zasedba ostaja pri nič točkah. Zvečer sledi srečanje med stoodstotnim Trentinom in francoskim Toursom, ki je pri dveh zmagah.

Pri Ljubljančanih je šepal sprejem. Mladi Luka Marovt, ki se je izkazal na domači tekmi proti Toursu, tokrat ni imel svojega dneva, že v prvem nizu ga je zamenjal Klemen Šen, prepričljiva nista bila niti izkušenejša Jani Kovačič in Jan Pokeršnik. Posledica je bila popolna prevlada odbojkarjev poljske ekipe, ki je bila motivirala, saj si kakšnega negativnega presenečenja ni smela privoščiti, če je še želela napredovanje v izločilne boje.

Poljaki so tokrat tekmecem nekaj zraka pustili le v tretjem nizu, ko so po vodstvu 11:6 popustili in dovolili izenačenje na 16:16. A nato vendarle spet dodali plin, z zaporednimi točkami prišli do prednosti, ki je zadostovala za gladko zmago.

Ljubljančani bodo naslednjo tekmo v ligi prvakov odigrali 10. januarja, ko bo v Ljubljani gostoval vodilni Itas Trentino.