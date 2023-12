V Rzeszow brez bombastičnih napovedi

Želijo pokazati svojo najboljšo odbojko, če se jim ponudi priložnost, pa osvojiti kakšno točko, ki je doslej še nimajo. "Zavedamo se, da nas na Poljskem čaka še ena težka preizkušnja in favoriziran nasprotnik, ki si pred domačo publiko ne sme privoščiti novega spodrsljaja. Že na prvi medsebojni tekmi v hali Tivoli smo bili v vseh treh nizih dokaj enakovreden nasprotnik, tako da upam, da bomo svojo kakovost pokazali tudi na četrtkovi tekmi," je pred gostovanjem na Poljskem dejal trener Radovan Gačič.

Jani Kovačič Foto: Aleš Oblak "Četrtkovo tekmo pričakujemo motivirani in željni dokazovanja. Vzdušje v ekipi je odlično, za nami je sicer malce naporna pot, vendar sedaj ni nič drugega pomembno kot to, da se maksimalno pripravimo za četrtkov obračun in pokažemo svojo najboljšo predstavo," je s Poljske sporočil reprezentant Jani Kovačič. Poljska ekipa, v kateri igra tudi Klemen Čebulj, je Ljubljančane letos že premagala. Zagotovo bo storila vse, da v domači dvorani, kjer ima vedno bučno podporo, to ponovi, pred njo pa je tudi velik pritisk, če želi napredovati iz skupine, to tekmo mora dobiti. Doslej je obe domači tekmi izgubila.

V Tivoliju so Poljaki zmagali. Foto: www.alesfevzer.com ACH si na zadnjih treh tekmah želi zagotoviti nekaj točk in se izognil zadnjemu mestu v skupini, da bi lahko evropsko sezono nadaljeval v pokal CEV. Tekma ponuja priložnost za učenje, nabiranje izkušenj in nadaljevanje želenega napredka, ki ga mladi igralci že kažejo. Predvsem Luka Marovt, ki je bil na zadnji tekmi lige prvakov vsaj v napadalnem smislu najboljši igralec tekme, in Klemen Šen.

Gačič upa, da bo tudi blok deloval nekoliko bolje kot na zadnjih evropskih tekmah, predvsem še čaka boljšo formo Matica Videčnika, ki je imel na začetku sezone zdravstvene težave in zaenkrat še ni bil na svoji najboljši ravni. Prav blok pa se je na prvi tekmi v Ljubljani izkazal najmočnejše orožje Poljakov, odlična sta bila predvsem poljski reprezentant Karol Klos in ameriški reprezentant Torrey Defalco.