Odbojkarji ACH Volleyja so v 3. krogu lige prvakov gostili francoskega prvaka Tours VB, proti kateremu so jim napovedovali največ možnosti za zmago v skupini B, in pred dobrih 3.500 gledalci vknjižili še tretji poraz. Potem ko so varovanci Radovana Gačiča dobili prvi niz, so se gostje ogreli in odpeljali zmago z 1:3 (22, - 23, -23, -18). Na drugi tekmi skupine je Trentino Jana Kozamernika s 3:0 odpravil Asseco Resovio Klemna Čebulja.

Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov vpisali še tretji poraz. V Ljubljani jih je premagal francoski Tours, ki je tako z drugo zmago potrdil drugo mesto v skupini B. Ljubljanska ekipa je dobro ocenila, proti komu ima največ možnosti za zmago. Francoski prvaki so se pokazali kot premagljiva ekipa, a je mladim gostiteljem, ki so sicer dobili prvi niz, v izenačenem boju zmanjkalo nekaj izkušenj. Predvsem v končnicah drugega in tretjega niza, ki so jih gosti dobili s tesnim izidom.

"Čas je za prvo zmago. To lahko dosežemo z dobrimi servisi in agresivnostjo," je pred tekmo s francoskimi prvaki dejal domači trener Radovan Gačič. Njegovi varovanci so potrebovali nekaj časa, da so začeli uresničevati njegove napotke, začetek namreč ni bil zanesljiv. Sredi prvega niza so gosti po bloku Maticu Videčniku vodili s 13:9, toda nato so prišli trenutki domače ekipe.

Prvi niz so dobili, naslednji trije so pripadli gostom. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Razpoložen je bil predvsem nov up slovenske odbojke, 18-letni Luka Marovt, ki je z dvema zaporednima asoma ekipo povedel v vodstvo z 18:17, z blokom Jana Pokeršnika pa so oranžni zmaji povedli z 20:18. Prednosti v nizu pa niso več izpustili iz rok. Marovt jim je zagotovil prvo zaključno žogo, ki jo je izkoristil kapetan Nikola Gjorgiev.

Še več preobratov je ponudil drugi niz. Ljubljanska ekipa je nadaljevala dobro serviranje, Gjorgiev je bil neusmiljen v napadu, a tudi gosti so igrali dobro. Nekajkrat so zaostali za dve točki, nazadnje po dveh zaporednih asih Danijela Koncilje za 15:13. Gosti so prvi as dosegli šele pred končnico, Željko Čorić je z njim postavil izid 18:21. Domači so se še približali na točko zaostanka, a tekmecev niso ujeli. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Zato pa so prevzeli pobudo v tretjem nizu. Vodili so že s 13:9, toda na 16. točki sta bili ekipi spet izenačeni, serija zaporednih točk gostov, za katero so zaslužni predvsem začetni udarci Čorića, pa se je nadaljevala do izida 16:20. Po menjavah v ekipi, v igro sta vstopila Klemen Šen in Jošt Kržič, so Gačičevi varovanci s servisi Šena prišli do treh zaporednih točk, vendar jim izenačiti ni uspelo.

To je očitno na moštvu pustilo posledice, na začetku četrtega niza je zaostalo z 1:6. Gačiču ga je še uspelo prebuditi, dvakrat so se oranžni zmaji približali na točko zaostanka, pri izidu 13:14 pa imeli priložnost za izenačenje, a je po mnenju sodnikov Kržič storil napako na mreži. Takoj za tem so sodniki še en dvomljiv položaj dosodili v korist Toursa, kar je domačim vzelo nekaj zbranosti, posledica tega je bil gladek poraz.

Četrto tekmo v ligi bodo slovenski prvaki odigrali že naslednji četrtek, ko bodo gostovali v Rzeszowu pri Asseco Resovii. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Poraz, ki boli"

"Za nami je težka tekma. To je poraz, ki definitivno boli. Začeli smo odlično, imeli smo razigranega Marovta, prav tako pa smo odlično servirali. V drugem in tretjem nizu smo imeli svoje priložnosti, vendar se v končnici prebudili prepozno. Naši mladi igralci so ponovno dokazali, da lahko igrajo tekme na najvišjem nivoju, kar je dobra popotnica za nadaljevanje sezone," je po porazu v klubski mikrofon dejal Gačič.

"Zagotovo bi iz današnje tekme lahko iztržili več. Imeli smo svojo igro, ki je proti francoskim prvakom delovala, nato je nasprotnik izboljšal predvsem igro v blok-obrambi, mi pa nismo več vršili takšnega pritiska na začetnem udarcu. Priložnosti za prvo zmago v letošnji sezoni lige prvakov bomo iskali že naslednji teden na Poljskem," pa je dodal Marovt.

