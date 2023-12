Odbojkarji ACH Volley bodo v sredo gostili francoskega prvaka Tours VB, proti kateremu odkrito napadajo zmago. Ljubljančani so zdaj pri dveh porazih, tekmec pa ima na računu zmago in poraz.

Odbojkarji ACH Volley bodo v sredo gostili francoskega prvaka Tours VB, proti kateremu odkrito napadajo zmago. Ljubljančani so zdaj pri dveh porazih, tekmec pa ima na računu zmago in poraz. Foto: www.alesfevzer.com

Pred odbojkarji ACH Volley je tretja tekma lige prvakov, v Tivoliju bo v sredo ob 18. uri gostoval francoski Tours VB. Gre za ekipo, proti kateri Ljubljančanom pripisujejo največ možnosti za zmago v močni skupini. Slovenski prvaki so sicer izgubili obe dozdajšnji srečanji, francoski pa nekoliko presenetljivo premagali poljsko Asseco Resovio. V taboru domačih pričakujejo nov spektakel – srečanje proti Resovii si je v Tivoliju ogledalo okoli štiri tisoč gledalcev – in odkrito napadajo prvo zmago.

Aktualni državni in pokalni prvaki, odbojkarji ACH Volley Ljubljana, so novo sezono lige prvakov odprli s porazoma z 1:3 proti vodilni ekipi italijanskega prvenstva Trentino Itas in z 0:3 proti poljskemu Asseco Resovia. Tretji tekmec v skupini, francoski Tours VB, jim bi bil lahko kakovostno bolj po godu, a še zdaleč ne bo lahko. Francozi so na uvodnem srečanju v gosteh presenetili poljski kolektiv, za katerega igra tudi slovenski sprejemalec Klemen Čebulj.

Ljubljančani so v dosedanjem delu sezone v domačem prvenstvu zabeležili enajst zmag in en poraz. Odbojkarji Toursa v francoskem prvenstvu ne blestijo, na 11 tekmah so petkrat zmagali in šestkrat izgubili, kar trenutno zadošča za osmo mesto domačega prvenstva.

Nujna zmaga v boju za evropsko pomlad

ACH Volley je do začetka evropske sezone uspel skoraj v celoti sanirati poškodbe, ki so jih pestile na začetku, po seriji dobrih predstav v domačem prvenstvu pa bodo, tudi na krilih navijačev, odkrito napadali prvo zmago v skupini B, ki bi bila za morebitno evropsko pomlad nujna.

"Prepričan sem, da lahko s pravim pristopom in energijo v sredo zabeležimo prvo zmago v letošnji ligi prvakov," pravi Radovan Gačič. Foto: www.alesfevzer.com

Gačič prepričan, da s pravim pristopom Tours lahko pade

"V polnem Tivoliju pričakujemo francoske prvake, ki so letos že dokazali, da gre za izjemno kakovostno moštvo, predvsem z zmago na težkem gostovanju na Poljskem. Prepričan sem, da lahko s pravim pristopom in energijo v sredo zabeležimo prvo zmago v letošnji ligi prvakov. Pritiskati bomo morali s servisom in biti pravi v blok obrambi. Upam na pozitiven rezultat," je pred srečanjem s tekmecem, čigar glavni napadalni orožji sta Brazilec Aboubacar Neto in estonski reprezentant Märt Tammearu, optimističen glavni trener ACH Volley Radovan Gačič.

"Mislim, da smo v dobri formi in da je napočil čas za prvo zmago v letošnji ligi prvakov." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Šket: Smo v dobri formi

"Nova tekma lige prvakov bo na domačih tleh v Hali Tivoli, kjer ponovno pričakujemo odlično vzdušje in pravi odbojkarski spektakel. Za uspeh proti francoski ekipi bomo morali igrati našo najboljšo igro. Mislim, da smo v dobri formi in da je napočil čas za prvo zmago v letošnji ligi prvakov," pa je misli v klubski mikrofon strnil Alen Šket.

Srečanje med slovenskimi in francoskimi prvaki se bo v Tivoliju začelo v sredo ob 18. uri.