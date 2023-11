ACH Volley v Tivoliju pričakuje poljskega tekmeca

"Vzdušje v ekipi že dolgo ni bilo tako dobro, motivirano, navdihujoče. Mislim, da je prva tekma pokazala, da smo na pravi poti, da zelo dobro treniramo in da potem to pokažemo na tekmi. Vsi fantje smo zelo motivirani, vsi smo že zjutraj v fitnesu gledali statistiko Resovie, poznamo njihove rezultate, kdo igra, kako igrajo, kdo je poškodovan, kdo odhaja iz igre. Mislim, da bomo sredino tekmo z mentalnega vidika pričakali najbolj motivirani, kot smo lahko. Upam le, da nam ne bo ta prevelika želja po igri in zmagi onemogočila, da pokažemo vse, kar zmoremo. Gorimo od želje, komaj čakamo, da pride sreda in gremo na igrišče pred polnim Tivolijem," pred tekmo pravi kapetan ACH Volleyja Nikola Gjorgiev.

Srečanje se bo začelo ob 18. uri.