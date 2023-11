ACH Volley začenja na zahtevnem gostovanju

"Težko pričakovan začetek elitne lige prvakov je pred nami. Najprej odhajamo k italijanski ekipi Trentino, katere zasedba moštva in kakovost sta na najvišji ravni. To ne pomeni, da tudi mi nimamo svojih ciljev in načrtov, ki jih bomo poskusili uresničiti na vsaki tekmi. Smo motivirani in odločeni, da kljub izjemno močnim nasprotnikom pokažemo, da smo tudi mi neugodna ekipa, predvsem pred nabito polno domačo dvorano," je pred začetkom tekmovanja v klubski mikrofon dejal Matic Videčnik.

Srečanje v Italiji se bo začelo ob 20.30.