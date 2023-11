"Odločeni, da kljub izjemno močnim nasprotnikom pokažemo, da smo tudi mi neugodni"

Za odbojkarje ACH Volleyja se bo s četrtkovim gostujočim obračunom proti italijanskemu prvaku Trentinu začela nova sezona lige prvakov. Po napovedih Ljubljančani posebno velike vloge v njej ne bodo igrali, v izredno kakovostni skupini B, v kateri sta poleg njih in Trentina še poljska Asseco Resovia in francoski Tours, bo uspeh vsaka zmaga.

Tekmeci, tudi s slovenskima reprezentantoma Janom Kozamernikom pri Trentinu in Klemnom Čebuljem pri Asseco Resovii, so atraktivni, ponujali bodo odbojkarske spektakle, hkrati pa najbrž tudi težko premagljivi, čeprav slovenski v nobeno tekmo ne bodo vstopili z belo zastavo.

"Veseli smo, da začenjamo tekme tudi v ligi prvakov, kjer bomo poskušali prikazati naš najboljši obraz in favoriziranim tekmecem kar najbolj otežiti delo. Imamo svoje načrte in verjamemo, da jih s pravo energijo in pristopom lahko uresničimo. Do konca novembra nas najprej čaka težko gostovanje v Trentinu pri eni najboljših ekip na svetu, nato pa tekma s Poljaki pred polnim Tivolijem," je v napovedih zadržan trener oranžnih zmajev Radovan Gačič.

Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani, ki so pred sezono pomladili ekipo, v državnem prvenstvu za zdaj niso posebej prepričljivi. Proti občutno slabšim tekmecem so sicer zabeležili osem zmag, gladko pa so izgubili derbi proti kamniškemu Calcitu.

Motivirani in odločeni

"Smo motivirani in odločeni, da kljub izjemno močnim nasprotnikom pokažemo, da smo tudi mi neugodna ekipa, predvsem pred nabito polno domačo dvorano." Foto: www.alesfevzer.com Na začetku so se spopadali z velikim številom poškodb, ki so jih v veliki meri že sanirali, reprezentanta Jani Kovačič in Danijel Koncilja sta se pozno vključila v trenažni proces, tako da ekipa potrebuje nekaj časa, da pride na želeno raven. Tekme v ligi prvakov naj bi ji pri tem pomagale, od kakovostnih tekmecev se lahko mladi odbojkarji veliko naučijo, naberejo potrebne izkušnje, če pa osvojijo še kakšno točko ali zmago, pa jim to lahko samo še pomaga pri razvoju.

"Težko pričakovan začetek elitne lige prvakov je pred nami. Najprej odhajamo k italijanski ekipi Trentina, katere zasedba moštva in kakovost sta na najvišji ravni. To ne pomeni, da tudi mi nimamo svojih ciljev in načrtov, ki jih bomo poskusili uresničiti na vsaki tekmi. Smo motivirani in odločeni, da kljub izjemno močnim nasprotnikom pokažemo, da smo tudi mi neugodna ekipa, predvsem pred nabito polno domačo dvorano," pravi Matic Videčnik, ki je bil eden tistih igralcev, ki so imeli težavo s poškodbo, in se je ekipi na tekmah pridružil šele pred kratkim.

Trentino v domačem prvenstvu še neporažen

Prvi tekmec ACH Volleyja bo Trentino Itas. Lanski državni prvak - v finalu je s 3:2 v zmagah premagal Civitanovo -, je letos odlično začel sezono, v domačem prvenstvu je nanizal šest zmag, za zdaj je še neporažen.

Jan Kozamernik Foto: Guliverimage

Glavna zvezdnika ekipe sta italijanska reprezentanta, sprejemalca Alessando Michieletto in Daniele Lavia, organizator igre je prav tako italijanski reprezentant Riccardo Sbertoli, na blokerskih mestih je poleg Kozamernika še srbski reprezentant Marko Podraščanin, na korektorskem položaju pa blesti Luksemburžan poljskega rodu Kamil Rychlicki.