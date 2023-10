Pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) se bodo tudi v sezoni 2023/24 odvijala tri klubska tekmovanja. Ob elitni ligi prvakov se bodo najboljše evropske ekipe merile še v pokalih CEV in CEV Challenge Cup, v boj za najvišja mesta pa se bo podalo osem slovenskih moštev.

Ta teden se začenja dogajanje v pokalu CEV Challenge, v katerem bodo prvič igrali štirje naši predstavniki. Med njimi tudi Hiša na kolesih Triglav, ki ga bomo na evropskih tekmovanjih spremljali po 14 letih. Kranjčani se bodo v sredo ob 20. uri v ŠD Planina pomerili s favoriziranim bolgarskim Deya Volley Burgasom.

"Challenge Cup je nekakšna nagrada za lansko sezono. To je za klub, za navijače in za celotno mesto Kranj resnično dodana vrednost. To je tretji rang evropskih odbojkarskih tekmovanj (za Ligo prvakov in Pokalom CEV), na njem pa smo nazadnje nastopali pred 14 leti proti ekipi iz Groningena. V tem tekmovanju sodeluje ogromno kakovostnih ekip, na primer poljska ekipa iz Varšave z Urošem Kovačevićem na čelu. Naš nasprotnik je kvalitetna ekipa iz Bolgarije, ki je sestavljena iz samih bivših in trenutnih reprezentantov. Za klub je to velika priložnost in čast. Verjamemo, da bomo napolnili dvorano. Smo edini kranjski klub v osnovnih ekipnih športih, ki je v zadnjih 20 letih sodeloval v evropskem pokalu," je v klubski mikrofon dejal trener Sašo Rop, predsednik kluba Miro Ambrožič pa je tekmo označil za dogodek letošnjega leta: "Po dolgih letih se je klub odločil za sodelovanje v CEV Challenge Cupu in tako kot leta 2009 smo dobili relativno zahteven žreb. Bolgarska ekipa Deya Volley Burgas je zelo močna – v lanski sezoni so igrali v finalu bolgarskega pokala, v CEV Challenge Cupu pa so prišli med 16 najboljših ekip in izgubili proti kasnejšemu zmagovalcu Olympiacosu. Precejšen vtis naredi tudi njihova višina – povprečno so visoki 199,4 centimetra in imajo kar osem igralcev, visokih več kot dva metra. Pri nas je povprečje 192,2 centimetra in le dva igralca merita dva metra ali več. Zagotovo triglavanom ne bo lahko, mislim pa, da bo v Kranju nedvomno vrhunska tekma in dogodek letošnjega leta."

Odbojkarji Panvita Pomgrad bodo obe tekmi pokala CEV Challenge s ciprsko Omonio odigrali v Zeleni dvorani v Puconcih. Na sporedu bosta v sredo in četrtek ob 19. uri. Foto: Panvita Pomgrad

Člani Panvita Pomograd bodo v sredo in četrtek ob 19. uri v pokalu CEV Challenge gostili ciprsko Omonio iz Nikozije, Merkur Maribor pa se bo ob isti uri v dvorani Tabor pomeril s finskim AKAA Volleyjem.

Varovanci Sebastijana Škorca bodo prvo tekmo odigrali doma, v sredo bodo gostili finski AKAA Volley. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadnji bodo uvodni obračun v evropski konkurenci igrali slovenski podprvaki. Člane Calcit Volleyja tekmi z norveškim Viking TIF iz Bergna čakata 1. in 2. novembra.

Calcit Volley tekmi z norveškim Viking TIF iz Bergna čakata 1. in 2. novembra. Foto: Klemen Brumec

Aktualne državne prvakinje Calcit Volley bodo igrale v rednem delu lige prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com

Odbojkarice Calcit Volleyja so v sezoni 2023/24 dobile priložnost za nastop v rednem delu elitne lige prvakinj. Aktualne zmagovalke državnega prvenstva bodo prvo tekmo igrale 7. novembra v gosteh pri turškem velikanu Fenerbahčeju Opet Istanbul, pred domačimi gledalci pa bodo tedne pozneje gostile poljski Grot Budowlaniju iz Lodža.

ACH Volley nastope v ligi prvakov začenja čez mesec dni. Foto: Aleš Oblak

Slovenski prvaki, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, se bodo v prvem krogu lige prvakov 23. novembra v gosteh pomerili z italijanskim prvakom Itas Trentinom, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Jan Kozamernik. Prva domača tekma ljubljansko moštvo čaka 29. novembra proti poljski Asseco Resovii Rzeszow s še enim reprezentantom, Klemnom Čebuljem.

Odbojkarice Nova KBM Branik so uvrščene neposredno v osmino finala pokala CEV. Foto: www.alesfevzer.com

V pokalu CEV bodo igrale slovenske pokalne zmagovalke, odbojkarice Nova KBM Branik, ki so uvrščene neposredno v osmino finala. Mariborčanke se bodo prvič predstavile 29. novembra v domači dvorani, v katero prihaja švicarski Viteos Neuchatel UC.

Odbojkarice GEN-I Volley bodo prvo tekmo v pokalu CEV Challenge v Grčiji odigrale 8. novembra, povratno pa doma 15. novembra. Foto: Aleš Oblak/Gen-I Volley

Slovenske podprvakinje, odbojkarice GEN-I Volley, se bodo v pokalu CEV Challenge 8. novembra v gosteh pomerile z grškim Panathinaikosom AC iz Aten, povratno tekmo pa bodo doma odigrale 15. novembra.