Kamničankam gladko prvi veliki derbi sezone

Četrti krog odbojkarskega državnega prvenstva za ženske se je začel z derbijem med dvema najboljšima kluboma zadnjih let. Prvakinje Calcit Volley so gostile pokalne zmagovalke zadnje sezone, članice Nova KBM Branik, in zmagale s 3:0 (15, 13, 24). To je bil prvi derbi za Bruna Najdiča v vlogi trenerja Kamničank, saj je pred tem vrsto let vodil Mariborčanke. Branilke naslova po štirih krogih tako ostajajo stoodstotne, Štajerke pa so izgubile še drugič.

Prvi niz prvega letošnjega derbija med Kamničankami in Mariborčankami je bil izenačen do izida 10:9 v korist prvih, nato pa se je razlika hitro povečala na pet točk. Varovanke Bruna Najdiča, ki je dolga leta treniral bankirke, so izkoristile nepovezano igro gostij in slabši sprejem. Zgolj v tem delu igre so dosegle pet asov, niz pa osvojile s 25:15.

Tudi v drugem nizu so domačinke narekovale ritem in pred lepo zapolnjenimi tribunami povedle za tri točke. Anđelka Radišković je nadaljevala simultanko in že po dveh nizih zbrala 17 točk. Na drugi strani še naprej ni bilo posebej razpoložene odbojkarice. Kamničanke so bile v vseh pogledih razred boljše in drugi niz dobile s 25:13.

Glede na potek prvih dveh, je bil tretji niz pričakovano bolj izenačen. Gostje so z dvema točkama naskoka vodile do 9:7, nato pa so Kamničanke dosegle štiri zaporedne točke. Za razliko od prvih nizov so se v tretjem Mariborčanke bolje kosale s tekmicami, ob koncu tudi povedle za dve točki (21:19, 22:20), vseeno pa so bile po asu Sare Hutinski uspešnejše domačinke s 26:24.

Hutinski je bila ena od treh igralk kamniške zasedbe, ki je presegla mejo desetih točk. Dosegla jih je 14, vključno s tremi asi in dvema blokoma. Največ, 21, jih je dosegla Radišković (4 asi), s 16 točkami pa je dvoboj končala Maša Pucelj (2 asa). Pri gostjah so po sedem točk zbrale Iza Mlakar, Isa Ramić in Nika Milošič (4 bloki).

