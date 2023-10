Kamničanke in Novogoričanke ostajajo neporažene, Mariborčanke in Šempetranke do druge zmage

Branilke naslova iz Kamnika so v 3. krogu državnega prvenstva na gostovanju pri ekipi z dna lestvice v Kopru zmagale s 3:0 (18, 16, 23). Tudi Novogoričanke, ki so ob Kamničankah še edine neporažene, so vknjižile tretjo zmago. Grosupeljčanke, ki so dobile uvodni niz, so ugnale s 3:1 (-24, 18, 18, 14). Mariborčanke so drugo zmago vknjižile na Obali, kjer so s 3:0 (18, 17, 21) premagale Ankarančanke, Šempetranke pa so suvereno slavile pri Formisu (15, 13, 17).