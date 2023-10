Kamničanke pričakujejo Ankarančanke, Bankirke prvo zmago lovijo proti Formisu

Vse štiri tekme drugega kroga ženskega odbojkarskega prvenstva so na sporedu danes. Branilke naslova iz Kamnika po zanesljivi uvodni zmagi gostijo Ankarančanke, ki so na prvi tekmi izgubile s Formisom. Ta gostuje pri Mariborčankah, ki so na uvodnem srečanju po tie-breaku izgubile s podprvakinjami GEN-I Volley. Novogoričanke se po drugo zmago odpravljajo na teren Šempetrank, ki bodo prav tako poskušale zmagati drugič. Za prvo zmago sezone se bodo pomerile Grosupeljčanke in Koprčanke.