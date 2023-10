Kamničani začeli z zanesljivo zmago, Maribor in Pomgrad do zmag po tie-breaku

Začela se je nova sezona odbojkarskega državnega prvenstva. Na sobotnih tekmah sta do zmag prišla Calcit Volley in Pomgrad, Kamničani so s 3:0 premagali Krko, Pomgrad pa s 3:2 Hišo na kolesih Triglav. Že v petek so Mariborčani v gosteh s 3:2 premagali Fužinar Sij Metal. Tekma med ACH Volley in Alpacem Kanal je prestavljena na poznejši termin.

Prvi dvoboj nove sezone moškega DP je postregel z dramatičnim razpletom med Fužinarjem in Mariborom. To je nakazal že začetek, potem ko so domači, varovanci Aljoše Jemca, prva dva niza dobili po velikih preobratih. V prvem so zaostajali že za sedem točk, tudi v drugem pa so nadoknadili pet točk zaostanka.

Varovanci Sebastijana Škorca so državno prvenstvo odprli s tesno zmago po petih nizih. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V tretjem je bila zgodba obratna, saj so Ravenčani vodili, tudi za štiri točke, po izenačenju na 20:20 pa so Mariborčani dobili pet od zadnjih šestih točk. Četrti niz je bil edini, ki ni bil vprašljiv, dobili pa so ga Štajerci s 25:16. Odločilni niz so bolje začeli domači in povedli s 7:3. Varovanci Sebastijana Škorca so hitro izničili zaostanek, nato pa se rešili po zaostanku 12:14 in dveh žogah za zmago Korošcev. Zmago je z asom zapečatil Connor McConnell.

V soboto bodo Kranjčani gostili Panvito Pomgrad, Novomeščani pa lanskega finalista Calcit Volley, pri katerem ne skrivajo, da si ne želijo zgolj finala, temveč kar prvo mesto.

Sistem tekmovanja bo letos nekoliko drugačen kot prejšnja leta. V prvem delu bo namesto trokrožnega dvokrožni, v nadaljevanju se bo najboljših šest ekip uvrstilo v modro skupino, sedma in osma bosta skupaj najboljšimi štirimi 1. B lige sestavljali zeleno skupino, preostali klubi pa se bodo merili za obstanek v 1. B ligi. Tekem osmine finale letos ne bo, v končnici bo takoj na sporedu četrtfinale.

1. DOL, moški, 1. krog Petek, 6. oktober Sobota, 7. oktober

Sreda, 25. oktober

ACH Volley - Alpacem Kanal

Lestvica:

