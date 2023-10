Mariborčani in igralci kamniškega Calcita Volleyja bodo uvodni krog igrali oslabljeni, ACH Volley, ki ima v svojih vrstah prav tako dva reprezentanta, pa je tekmo proti Alpacem Kanalu, nekdanjemu Salonitu Anhovo, prestavil. Nasploh vsi klubi menijo, da prvi krogi ne bodo pokazali realne slike, saj nihče ni na pravi ravni in vsi delajo, da bodo v najboljši formi v drugem delu prvenstva, ko bo najbolj pomembno.

Sistem tekmovanja bo letos nekoliko drugačen kot prejšnja leta. V prvem delu bo namesto trokrožnega dvokrožni, v nadaljevanju se bo najboljših šest ekip uvrstilo v modro skupino, sedma in osma pa bosta skupaj najboljšimi štirimi 1. B lige tvorila zeleno skupino, preostali klubi pa se bodo merili za obstanek v 1. B ligi. Tekem osmine finale letos ne bo, v končnici bo takoj na sporedu četrtfinale.

Naslov prvaka bosta branila ACH Volley pri moških in Calcit Volley pri ženskah, Calcit Volley in Merkur Maribor naj bi bila glavna kandidata, da presenetita Ljubljančane, Nova KBM Branik in GEN-I Volley pa, da na vrhu ogrozita Kamničanke. V ženski konkurenci naslov branijo Kamničanke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Letos začenjamo nek nov cikel, ne bo prvič, da je klub sestavil slovensko jedro s samo enim tujcem, korektorjem Nikolo Gjorgijevom, ki se nam je pridružil šele pred desetimi dnevi. V to smo šli zavestno, najbrž s tem tudi nekoliko tvegamo, a verjamem, da bo kombinacija starejših in mlajših slovenskih igralcev obrodila sadove. Da bomo, ko bo to potrebno, na ravni, ki bo zadostovala, da osvojimo oba domača naslova," je na predstavitvi kluba dejal trener ACH Volleyja Radovan Gačič.

Da so Ljubljančani ranljivi bolj kot prejšnji dve sezoni, se zaveda tudi kapetan Calcita Uroš Pavlović, sicer nekdanji igralec ACH Volleyja. "Prejšnja leta je bil naš cilj finale, letos smo lahko v napovedih bolj pogumni. Želimo biti prvi," je dejal bloker, ki ni edini nekdanji igralec ljubljanskega kluba, to sta tudi Jure Okroglič in po novem tudi Črtomir Bošnjak. Poleg tega oranžne zmaje dobro pozna novi trener Kamničanov Mladen Kašić, ki je ACH treniral pred dvema sezonama, ko je klub iz rok Maribora vrnil naslov prvaka.

"Osnovni cilj je res polfinale v obeh domačih konkurencah, a želja nam je storiti še en korak višje." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani, ki so po naslovu praktično izgubili celotno moštvo na čelu z Rokom Možičem, spet računajo na presenečenje. Lani so prvenstvo slabo začeli, a se iz tekme v tekmo dvigovali. Letos želijo biti dobri že takoj, čeprav se zavedajo, da brez reprezentanta Roka Bračka še ne bodo v formi, ki jo pričakujeko marca. "Osnovni cilj je res polfinale v obeh domačih konkurencah, a želja nam je storiti še en korak višje," je željo predstavil trener Sebastijan Škorc.

Druge ekipe naj bi se potegovale za četrto mesto, vse pa si predvsem želijo uvrstiti v modro skupino, boj za to naj bi bil izenačen.

Kaj so povedali?

Radovan Gačič, trener ACH Volleyja: "Začenjamo nek nov cikel. V ospredje smo postavili domače igralce, razlogov za to je več, ne bomo pa tega storili prvič. Verjamemo, da nam bo kombinacija starejših in mlajših igralcev, ki so se poleti pojavili na tržišču, dala ustrezne rezultate in da se bomo na koncu veselili obeh domačih naslovov, srednjeevropske lige letos ne bomo igrali. Vemo pa, da imajo podobne cilje tudi drugi klubi. Mi smo nekoliko tvegali, si postavili na hrbet večji križ kot v prejšnjih sezonah. Na začetku ni za pričakovati, da bomo blesteli. Manjkata nam reprezentanta Jani Kovačič in Danijel Koncilja, Nikola Gjorgiev, naš edini tujec, se nam je pridružil pred desetimi dnevi, tudi mladi so imeli reprezentančne akcije."

Uroš Pavlović, kapetan Calcit Volleyja: "Zaradi dejstva, da nam manjkata Uroš Planinšič in Nik Mujanović nismo igrali veliko prijateljskih tekem, bolj smo se posvetili treningom, tudi te pa povsem pravi niso bili, prav zaradi dejstva, da nam je manjkal podajalec. Zavedamo se, da na začetku ne bo nobena ekipa v pravi formi, dobro pa je, da v prvih treh krogih igramo z na papirju lažjimi tekmeci, te tekme bomo poskušali izkoristiti za uigravanje. Zadnja leta je bil Calcitov cilj, da se uvrsti v finale, letos smo lahko bolj pogumni. Na koncu si želimo biti prvi." Foto: Calcit Volley

Sebastijan Škorc, trener Merkur Maribora: "Z igralskim kadrom, ki ga imam letos na voljo, sem zelo zadovoljen. Jedro ekipe je ostalo isto, dodali smo le tri igralce, ki nam poleg tega, da smo skupaj že dobro leto, lahko pomagajo, da smo še boljši. Odigrali smo kar nekaj prijateljskih tekem, imamo srečo, da se veliko ekip pripravlja v Mariboru. Čeprav je začetek pomemben, se zavedamo, da še nismo pravi, to želimo biti marca. Nekaj bi bilo narobe, če bi bili dobri že na začetku. Kot vedno imamo visoke cilje, najprej želimo priti med najboljše štiri, od tam naprej pa je vse mogoče. Želimo storiti še korak naprej, to pa je finale."

Sašo Rop, trener Hiša na kolesih Triglava: "V naši ekipi je manj sprememb kot prejšnja leta. Jedro ekipe je podobno kot lani. Na ključnih položajih so isti igralci, dodali smo jim nekaj novincev. Če bi rekel, da je trenutno forma dobra, bi lagal, a vemo, kdaj želimo biti v formi, zdaj tako ali tako nobeden ni v optimalnem stanju. Trajalo bo nekaj časa, da najdemo našo igro, kje smo zdaj, ne morem reči. Prav izgradnja igre, ki nas bo zadovoljila, je naš glavni cilj. Če bomo to dosegli, bodo tudi rezultat prišli. Letos bomo igrali tudi evropski pokal challenge, a kot zdaj ugotavljamo, smo si s tem sami sebi izkopali jamo. Predvsem zato, ker veliko posluha za šport v Kranju ni. A smo trmasti in bomo vztrajali."

Panvita Pomgrad: "Zanašamo se na lasten kader, imeli bomo tudi tri tujce. Priprave so potekale, kot smo si začrtali, odigrali smo tudi 14 prijateljskih tekem. Zmagali smo na domačem turnirju, memorialu Gorazda Giderja in menimo, da smo pripravljeni. Zagotovo ne bomo nobenemu vnaprej priznavali, da je boljši. Upamo, da bomo nabirali zmage."

Miloš Grilanc, direktor Alpacema Kanala: "Naš generalni pokrovitelj je v procesu menjave imena, zato je normalno, da mu sledimo, tako da bo ime Salonit Anhovo kmalu pomenil preteklost. Novosti so tudi v kadru, na trenersko mesto se vrača Leon Schilling, nekdanji igralec Dejan Čabarkapa je postal športni direktor in skrbi za kadrovanje. On je tudi sestavil ekipo, v kateri sta dva nova sprejemalca in dva nova mlada igralca, ki sta prišla iz Fužinarja. V klubu bo pomagal tudi naš nekdanji trener Rade Dačević, ki bo skrbel za drugo ekipo. Cilji kluba so visoki, želimo med najboljše štiri v državi. Pripravljalne tekme so pokazale, da smo na dobri poti, dobili smo turnirja v Novem mestu in pri nas v Kanalu."

Martin Kosmina, kapetan Krke: "Prevetrili smo ekipo, zato bomo potrebovali nekaj časa, da se uigramo. Verjamem, da bomo izkušeni igralci znali pomagati mlajšim, da izpolnimo svoje cilje. Glavni je, da obstanemo v ligi, če pa se nam ponudi priložnost, pa jo želimo izkoristiti in se uvrstiti v modro skupino."

Aljoša Jemec, trener Fužinarja Sij Metal: "Nekaj igralcev nas je zapustilo, prišlo je nekaj novih. Imamo veliko dela, da postavimo temelje za sezono. Najprej, da postanemo homogena ekipa, da se povežemo, nato se želimo izboljšati v tehnično-taktičnem smislu. Tu smo zdaj še precej zadaj. Smo pa osredotočeni nase, o drugih ne razmišljamo. Želimo predstavljati neugodnega tekmeca in zbrati dovolj zmag, da se uvrstimo v modro skupino."