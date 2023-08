Kamničanke še lep čas v okrnjeni zasedbi, korektorice na silo ne bodo kupovali

Nekaj dni po prvi moški ekipi Calcit Volleyja so priprave na novo sezono začele tudi aktualne, štirikratne zaporedne državne prvakinje. V novi sezoni bodo igrale tudi v ligi prvakinj, domače tekme v ljubljanski dvorani Tivoli, so sporočili iz kluba.

Kamničanke so prve dni trenirale pod vodstvom kondicijskega trenerja Gregorja Sobočana, zdaj je vajeti v svoje roke vzel Bruno Najdič, ki bo v novi sezoni vodil odbojkarice Calcit Volleyja.

Na prvem skupnem treningu so sodelovale Sara Hutinski, Neja Čižman in Ula Gorjup, ki so že lani nosile kamniški dres, ter novinki Lara Rituper in Asja Šen. Maša Pucelj, Naja Boisa, Katja Banko in novinka Sara Najdič so s slovensko reprezentanco sodelovale na evropskem prvenstvu v Belgiji, septembra pa jih čakajo še olimpijske kvalifikacije, medtem ko Andjelka Radišković z reprezentanco Bosne in Hercegovine igra na turnirju v Italiji. Prosto je tako še mesto korektorice.

"Odločili smo se, da ne bomo kupovali nekaj na silo. Potrebujemo korektorico, ki bo dodala plus ekipi, to je lahko izkušena odbojkarica ali pa mlajša, ki ima potencial, da raste skupaj z ekipo. Nekaj podobnega, kot je bila Neneh Sillah," je o morebitnih novih igralkah v klubski mikrofon dejal trener Najdič, ki se je v Kamnik preselil iz Maribora.

Reprezentantke bodo fizično dobro pripravljene, potrebovale pa bodo nekaj časa, da "pridejo k sebi"

Začetek sezone bo za Kamničanke specifičen, saj se bodo slovenske reprezentantke ekipi pridružile šele po olimpijskih kvalifikacijah, tako da jih v pripravljalnem obdobju ne bo z njimi.

"Takoj ko so v reprezentanci, pomeni, da imajo svojo kakovost, in s tem ne bo nobenih težav. Zagotovo se bodo vrnile dobro telesno pripravljene, prav tako se ne bojim neuigranosti. Nekoliko me skrbi le to, da ko igralke pridejo po tako dolgem reprezentančnem obdobju, potrebujejo nekaj časa, da pridejo k sebi. Kar je, je. 7. oktobra nas čaka prva tekma v državnem prvenstvu in takrat bomo že morali biti v optimalni formi, da bomo v vseh tekmovanjih, ki nas čakajo, prikazali čim boljšo igro," pravi Najdič.

Foto: Klemen Brumec

Oktobra liga prvakinj

Ob obeh domačih tekmovanjih kamniško ekipo čakata še srednjeevropska liga in liga prvakinj. V Mevzi bo letos šest ekip: Calcit Volley, Nova KBM Branik, Mladost Zagreb, Dinamo Zagreb ter avstrijski Linz in madžarska Bekescsaba, lanska zmagovalka, ki sta igrala že lani. Tudi letos bo turnirski sistem tekmovanja, najboljše štiri ekipe po rednem delu pa čaka še končnica.

Prvi vrhunec sezone calcitovke čaka oktobra, ko se bo začela liga prvakinj. V zahtevni skupini C se bodo merile s turškim Fenerbahčejem, poljskim Lodžem in nemškim Potsdamom.

Kamničanke bodo znova igrale v ligi prvakinj. Ker domača dvorana ni primerna za to tekmovanje, bodo obračune v ligi prvakinj igrale v Tivoliju. Foto: Klemen Brumec

"V ligi prvakinj tako ali tako ni lahkih nasprotnic in proti komurkoli bi igrali, nam ne bi bilo lahko. Ligo prvakinj moramo izkoristiti, ne glede na nasprotnice, da svojo igro dvignemo na čim višjo raven in da na vsaki tekmi napredujemo. Pomembno bo, da nobene ekipe ne bomo preveč spoštovali, predvsem pa se jih ne smemo bati. So pa to ekipe, ki so kakovostnejše od nas," o igranju v ligi prvakinj pravi Najdič.

Njegove varovanke bodo morale tekme lige prvakinj zaradi zahtev tekmovanja igrati v ljubljanski dvorani Tivoli, kjer so igrale že v sezoni 2015/16 in leto pozneje.