Kamničani priprave začeli z lopatami

Teden dni pozneje, kot so načrtovali, so v ponedeljek priprave začeli tudi odbojkarji Calcit Volleyja. Prvi trening so namenili obnovi močno poškodovanega odbojkarskega igrišča v Območju 70. Svoje moči so združili s še okoli stotimi prostovoljci.

Kamniški odbojkarji so dobesedno delovno vkorakali v priprave za novo sezono. Z lopatami v rokah in veliko dobre volje so pomagali pri obnovi odbojkarskega igrišča v Območju 70, so sporočili iz kluba.

Delovna akcija tudi krepitev ekipnega duha

"Prav je, da smo tudi mi po svojih močeh prispevali vsaj mali del k obnovi Kamnika, ki so ga tako zelo prizadele poplave. Tudi to je način, da se gradi močna ekipa na in izven igrišča, kar bo v nadaljevanju sezone zelo pomembno. Dejstvo je, da priprave začenjamo teden dni pozneje, toda ob vsem tem, kar je Kamnik preživel v preteklih dneh, je to še najmanj pomembno," je po popoldanskem treningu v kamniški športni dvorani povedal Mladen Kašić, ki bo v novi sezoni vodil aktualne slovenske podprvake, ki niso bili v polni zasedbi.

Trener Mladen Kašić. Foto: Klemen Brumec

"Zaradi reprezentančnih obveznosti ni Nika Mujanovića in Uroša Planinšiča, ki sta s slovensko reprezentanco, ter Bernarda Bakonjija, ki je s hrvaško, prav tako še ni obeh slovenskih mladinskih reprezentantov, Jurija Omana in Matevža Karadža Pevca. Prvih dvajset dni bo največ pozornosti namenjeno bazičnim pripravam, ki jih bo vodil novi kondicijski trener Gašper Kristan, ob tem pa bomo tudi v dvorani, kjer bomo delali na tehničnih elementih," je kratkoročni načrt priprav v nekaj besedah pojasnil trener, ki je predlani z ACH Volleyjem v celotni sezoni izgubil le eno tekmo.

Foto: Klemen Brumec

Prva pripravljalna tekma že na prvi šolski dan

Kamničani imajo dogovorjenih tudi že nekaj pripravljalnih tekem, prvo že 1. septembra s Kranjčani. "Za to tekmo še ne vemo, ali jo bomo odigrali, kajti če ne bomo imeli nobenega od obeh podajalcev, žal ne bomo mogli igrati. Najprej sem mislil, da se bo ekipi lahko pridružil Planinšec, toda ker se je Vinčić poškodoval, je to zdaj vprašanje.

Do začetka prvenstva je na srečo še veliko časa, vse pa bo odvisno od tega, kako bomo delali na treningih. Na srečo je Planinšec že lani igral z večino igralcev, zato ne bi smela biti večja težava, kar se uigranosti tiče. Sicer pa za zdaj lahko potrdimo tudi dve tekmi z Mariborčani 20. in 23. septembra ter turnir v Murski Soboti, ki bo konec septembra," je Kašić napovedal do zdaj znane pripravljalne tekme svoje ekipe, ki se bo v novi sezoni spet borila za najvišja mesta v obeh domačih tekmovanjih in v srednjeevropski ligi, v kateri bo letos deset ekip.

"Do začetka sezone bo najbolj pomembno, da bomo dobro trenirali, da naredimo čim boljšo kohezijo med igralci, po prvih tekmah pa bomo že bolj natančno vedeli, kje smo. Ker je Calcit Volley že lani igral finale, je logično, da bo to naši cilj tudi v novi sezoni, saj pričakujemo, da bo ekipa bolj povezana, tudi močnejša. Skratka, prvi cilj bo uvrstitev v vsa tri finala, vemo pa, da se finala igrajo zato, da se v njih zmaguje," visokih ambicij ne skriva izkušeni trener Calcit Volleyja.

Kamničani bodo v letošnji sezoni ob Bakonjiju močnejši še za srbskega blokerja Uroša Nikolića in kubanskega sprejemalca Lazara Bruneta ter mladinska reprezentanta Omana in Karadžo Pevca, novinec pa je tudi kandidat za člansko reprezentanco, Črtomir Bošnjak. Od lanske sezone bodo ob obeh reprezentantih, Mujanoviću in Planinšiču, kamniški dres nosili še Alan Košenina, Jure Okroglič, Dino Vinkovič, Uroš Pavlović, Luka Lazar in Tomislav Mitrašinović.

