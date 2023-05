55-letni Najdič se je v svoji trenerski karieri proslavil na klopi Mariborčank, s katerimi je osvojil sedem naslovov državnih prvakinj in šest naslovov pokalnih prvakinj. "Zahvalil bi se Novi KBM Braniku, predvsem pa direktorju kluba Mitji Koželju za dobro sodelovanje in veliko zaupanje. Bilo je krasnih 15 let, ki jih bom za vedno ohranil v spominu," se je Najdič, ki je tudi prvi selektor ženske odbojkarske reprezentance, ki je ekipo popeljal na evropsko prvenstvo, poslovil z mariborske klopi.

"Obračam nov list v življenju, saj si želim novih izzivov. V Kamniku želimo nadaljevati delo, ki so ga odlično zastavili v zadnjih letih, ko so štirikrat zapored postali državni prvaki," je novi trener še povedal v izjavi za Calcit.

Kamničanke se bodo poleg obeh domačih tekmovanj in srednjeevropske lige Mevza znova podale v kvalifikacije za elitno ligo prvakinj. "Vsaka tekmovalna fronta je svoj izziv. Kot trener na vsa tekmovanja gledam enakovredno, vedno je treba dati od sebe svoj maksimum. Skozi vso športno kariero me vodijo red, delavnost in disciplina. Čez to ne grem. Tako pridemo do rezultatov. V vseh tekmovanjih se bomo trudili, da pridemo čim dlje oziroma kar do konca," je dodal Najdič.